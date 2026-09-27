「要吃屏東香蕉」話題延燒 周春米曬香蕉蛋糕：自己做的當然好吃

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨26日到旗山參加「2026夏祭新鮮市活動」，香蕉是旗山名產，臨走被幕僚拿著香蕉問要不要吃，她未收下，笑說「要吃屏東香蕉」，影片流傳引發熱議。屏東縣長周春米今則在社群分享，她用香蕉做成香蕉燕麥藍莓蛋糕，寫下「自己做的，當然好吃」。

周春米今在臉書發文，「這個連假，大家都在做什麼呢？」最近手機一直出現用香蕉做蛋糕的短影片，看起來好吃又健康，「我也來做做看！」

周春米分享她製作香蕉燕麥藍莓蛋糕方式，寫著，「一根香蕉+ㄧ顆雞蛋+兩匙燕麥+牛奶+泡打粉；然後加了藍莓和堅果！超豐富的啦！」

周春米寫下，「好吃嗎？自己做的，當然好吃啊！（牛奶可能放太多，下次改放優格）」，還邀請大家有空試試看，很療癒。

周春米的發文引發網友討論，有網友寫下「這個食譜真的很親民」、「縣長是甜點達人」，也有網友寫「高屏的香蕉都好好吃」，還有網友寫「我懷疑你跟上了屏東香蕉的節奏，但我沒有證據」。

屏東香蕉種植面積4082公頃，年產量約10萬336公噸，平均每公頃可種1700到2000株。產量占全台之冠，品質優良口感香甜，是屏東重要果物，全年皆可生產。香蕉富含鉀、低鈉，是校園學童及家庭常見餐桌水果，更是運動選手眼中必備聖品，屏東香蕉在國內市場占有一席之地，更是外銷日本主力果品品項，曾在2021年東京奧運成為選手村食材。

屏東縣長周春米今則在社群分享，她用香蕉做成香蕉燕麥藍莓蛋糕，寫下「自己做的，當然好吃」，剛烤好的樣子。 圖／取自周春米臉書