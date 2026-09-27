快訊

拿大蟑螂當選舉圖騰！雲林這參選人看板超吸睛 本人親吐選「嘎爪」原因

iPhone 16 Pro用2年「電池健康度還100%」 他曝4招保養法：充電方式是關鍵

亞運拳擊／擊敗上屆銀牌 陳念琴闖4強連兩屆登頒獎台

聽新聞
0:00 / 0:00

「要吃屏東香蕉」話題延燒 周春米曬香蕉蛋糕：自己做的當然好吃

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米。聯合報系資料照
屏東縣長周春米。聯合報系資料照

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨26日到旗山參加「2026夏祭新鮮市活動」，香蕉是旗山名產，臨走被幕僚拿著香蕉問要不要吃，她未收下，笑說「要吃屏東香蕉」，影片流傳引發熱議。屏東縣長周春米今則在社群分享，她用香蕉做成香蕉燕麥藍莓蛋糕，寫下「自己做的，當然好吃」。 

2026九合一選舉

周春米今在臉書發文，「這個連假，大家都在做什麼呢？」最近手機一直出現用香蕉做蛋糕的短影片，看起來好吃又健康，「我也來做做看！」

周春米分享她製作香蕉燕麥藍莓蛋糕方式，寫著，「一根香蕉+ㄧ顆雞蛋+兩匙燕麥+牛奶+泡打粉；然後加了藍莓和堅果！超豐富的啦！」

周春米寫下，「好吃嗎？自己做的，當然好吃啊！（牛奶可能放太多，下次改放優格）」，還邀請大家有空試試看，很療癒。

周春米的發文引發網友討論，有網友寫下「這個食譜真的很親民」、「縣長是甜點達人」，也有網友寫「高屏的香蕉都好好吃」，還有網友寫「我懷疑你跟上了屏東香蕉的節奏，但我沒有證據」。

屏東香蕉種植面積4082公頃，年產量約10萬336公噸，平均每公頃可種1700到2000株。產量占全台之冠，品質優良口感香甜，是屏東重要果物，全年皆可生產。香蕉富含鉀、低鈉，是校園學童及家庭常見餐桌水果，更是運動選手眼中必備聖品，屏東香蕉在國內市場占有一席之地，更是外銷日本主力果品品項，曾在2021年東京奧運成為選手村食材。

屏東縣長周春米今則在社群分享，她用香蕉做成香蕉燕麥藍莓蛋糕，寫下「自己做的，當然好吃」，剛烤好的樣子。 圖／取自周春米臉書
屏東縣長周春米今則在社群分享，她用香蕉做成香蕉燕麥藍莓蛋糕，寫下「自己做的，當然好吃」，剛烤好的樣子。 圖／取自周春米臉書

屏東縣長周春米今則在社群分享，她用香蕉做成香蕉燕麥藍莓蛋糕，寫下「自己做的，當然好吃」。 圖／取自周春米臉書
屏東縣長周春米今則在社群分享，她用香蕉做成香蕉燕麥藍莓蛋糕，寫下「自己做的，當然好吃」。 圖／取自周春米臉書

2026九合一選舉 屏東縣政府 周春米 香蕉 柯志恩 旗山

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旗山同台零互動…柯志恩、賴瑞隆預告大造勢 柯：可能有驚喜

獼猴逛遍大半高樹鄉！民宅陽台、果園吃水果 村長用一串香蕉誘捕抓到了

最真的假戲！王童導演「台灣近代三部曲」之一，道盡異鄉人的無奈｜1989年《香蕉天堂》

溫馨！萬家福設置孩童點心區 家長紛回報：不是每家分店都有

相關新聞

同場獲贈甘蔗…蔣萬安這根「節超多」引熱議 民俗專家揭玄機：非壞事

台北市長蔣萬安與對手沈伯洋昨晚出席中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方均送上甘蔗預祝當選，看似兩邊都不得罪，但給蔣的甘蔗幾乎全是節，引發熱議。民俗專家廖大乙說，甘蔗多節帶有結實、堅韌、屹立不倒之意，並非壞事。

蕭美琴只挺「嫡系中的嫡系」？議員直言難顧其他參選人 綠營拚全壘打

花蓮縣議員第三選區本屆因人口結構變化，應選席次由9席增為10席，共有14人登記參選。民進黨提名林則葹、陳思伃及蘇文將角逐，不過副總統蕭美琴今天僅為林則葹、陳思伃站台。林則葹坦言，以自己的能力只能全力幫陳思伃；民進黨花蓮縣黨部則表示...

複製鍘美藝術節？網號召辦「狸貓換太子」疑諷蔣萬安 沈伯洋：不贊成

日前台南有民間自發舉辦「鍘美藝術節」為前總統陳水扁女兒遭婚變抱不平，近日網路上傳出想要在台北市舉辦「狸貓換太子」暗諷台北市長蔣萬安血統爭議。民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席台北兒少行動「不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議...

直搗沈伯洋老家地盤拚人氣！五分埔民眾超熱情 蔣萬安3度被人潮卡住

年底選戰倒數62天，台北市長蔣萬安今天下午直搗對手沈伯洋老家地盤五分埔，出席位於五分埔旁的進安宮建醮活動，現場支持者相當熱情，不斷高喊凍蒜，甚至因支持者太過熱情，活動流程三度被卡住。

蕭美琴公開喊話張峻「一起合作服務花蓮」 藍營轟：司馬昭之心路人皆知

民進黨未在花蓮縣長選舉推出人選，外界關注是否與無黨籍縣長參選人、花蓮縣議長張峻合作，副總統蕭美琴今天返花蓮輔選時，當眾向張峻喊話，盼未來能不分黨派共同為花蓮努力。國民黨花蓮縣黨部則批評，民進黨與張峻的關係「不演了」，強調將持續深耕基層爭取支持。

本命區廟方送甘蔗「節超多」…跟沈伯洋不一樣引熱議 蔣萬安回應了

年底選戰升溫，台北市長蔣萬安與對手沈伯洋昨晚出席中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方均送上甘蔗預祝當選，不過給蔣的甘蔗幾乎全是節，引發熱議。蔣萬安今天受訪表示，昨天回到中山區，就像回到娘家一樣，跟所有的老朋友...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。