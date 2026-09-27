直搗沈伯洋老家地盤拚人氣！五分埔民眾超熱情 蔣萬安3度被人潮卡住

年底選戰倒數62天，台北市長蔣萬安今天下午直搗對手沈伯洋老家地盤五分埔，出席位於五分埔旁的進安宮建醮活動，現場支持者相當熱情，不斷高喊凍蒜，甚至因支持者太過熱情，活動流程三度被卡住。

中秋教師節連假，蔣萬安今天下午到進安宮參拜，廟方參拜前，特別為蔣萬安披上「台北市長蔣萬安」的紅彩帶，要蔣萬安高票連任、繼續為台北市民服務。甚至票方更熱情送上鳳梨、菜頭，還有象徵包中的粽子祝福蔣萬安、以及藍白議員、議員參選人高票連任、高選。

由於沈伯洋家族是五分埔地主，蔣萬安今天下午算是直搗沈伯洋老家地盤，支持者更是相當熱情，從蔣萬安一下車一路凍蒜聲不斷，原本流程安排是先給媒體堵訪，也因人潮太過熱情，流程改為先進廟內參拜，也因要簽名合照的婆婆媽媽太多，蔣萬安短短不到一百公尺的路，走了十分鐘。

甚至參拜完要回到廟埕致詞，蔣萬安又被要簽名的支持者卡住，感受到滿滿的認情與支持。

蔣萬安堵訪時，也被問及先前對手沈伯洋也有來，是否雙方較勁？蔣萬安受訪表示，進安宮其實他在四年前來，剛好也參加他們的建廟完工大典，當時就感受到地方鄉親滿滿的熱情，當時也特別祈求進安宮千歲庇佑著地方所有鄉親，一切順心。

今天剛來也是進安宮建醮大典三朝圓醮，明天也正式動土，開始建醮大典，所以今天特別有機會，再次來廟方參拜，同時也跟鄉親見面。祈求地方一切平安、順利，所有鄉親身體健康，今天感受到滿滿的熱情，也希望持續跟進安宮攜手努力，照顧地方鄉親、照顧鄰里。

年底選戰倒數62天，台北市長蔣萬安今天下午直搗對手沈伯洋老家地盤五分埔，出席位於五分埔旁的進安宮建醮活動，現場支持者相當熱情，不斷高喊凍蒜，甚至因支持者太過熱情，活動流程三度被卡住。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數62天，台北市長蔣萬安今天下午直搗對手沈伯洋老家地盤五分埔，出席位於五分埔旁的進安宮建醮活動，現場支持者相當熱情，不斷高喊凍蒜，甚至因支持者太過熱情，活動流程三度被卡住。記者林麗玉／攝影