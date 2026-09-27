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複製鍘美藝術節？網號召辦「狸貓換太子」疑諷蔣萬安 沈伯洋：不贊成

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）下午出席活動。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）下午出席活動。記者曾吉松／攝影

日前台南有民間自發舉辦「鍘美藝術節」為前總統陳水扁女兒遭婚變抱不平，近日網路上傳出想要在台北市舉辦「狸貓換太子」暗諷台北市長蔣萬安血統爭議。民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席台北兒少行動「不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」活動直言不贊成，呼籲仍應回歸市政、能力等議題。

2026九合一選舉

台南民間日前舉辦替前總統陳水扁女兒遭婚變抱不平「鍘美藝術節」落幕，引起熱烈迴響，不過近期網路瘋傳有人想複製「鍘美藝術節」方式，在台北市上演「貍貓換太子」疑似暗諷蔣萬安身世問題，消息一出引發熱議，但不少綠營參選人均表示不贊成。

沈伯洋表示，是現在才聽才知道這些事，但這種事他完全不贊成，針對別人過去、家人、身世這些都不重要，選戰主軸，只關心市政做得如何，關心蔣萬安的能力，不管有沒有售票或劇本有沒有寫好。

而面對蔣萬安昨天與沈伯洋中山區中庄廟同場，廟方董事長在致詞的時候酸蔣萬安，甚至送他甘蔗希望他步步高升、選總統，更有網友發現，蔣拿到的甘蔗竹節好像比較密嘲諷「萬劫不復」。沈伯洋說，蔣可能比較繁忙，廟方可能很希望他能常來，聆聽在地民意，至於廟方致贈的甘蔗本來就會有不同的形式不多。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席活動，對於蔣萬安昨晚出席中山區中庄仔福德宮，董事長林春裕致贈「甘蔗」，期待蔣萬安步步高升「選總統」。事後網友比對蔣的蔗節明顯偏密，沈伯洋下午表示可能現在市政問題真的蠻多的。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席活動，對於蔣萬安昨晚出席中山區中庄仔福德宮，董事長林春裕致贈「甘蔗」，期待蔣萬安步步高升「選總統」。事後網友比對蔣的蔗節明顯偏密，沈伯洋下午表示可能現在市政問題真的蠻多的。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席「台北兒少行動 不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席「台北兒少行動 不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」。記者曾吉松／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 藝術節

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