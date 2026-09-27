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蕭美琴公開喊話張峻「一起合作服務花蓮」 藍營轟：司馬昭之心路人皆知

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
副總統蕭美琴（右）今天出席前助理、參選縣議員林則葹、陳思伃聯合競選總部成立大會，無黨籍花蓮縣長參選人、縣議會議長張峻（左）也到場致意，與蕭美琴在台下握手。圖／民眾提供
副總統蕭美琴（右）今天出席前助理、參選縣議員林則葹、陳思伃聯合競選總部成立大會，無黨籍花蓮縣長參選人、縣議會議長張峻（左）也到場致意，與蕭美琴在台下握手。圖／民眾提供

民進黨未在花蓮縣長選舉推出人選，外界關注是否與無黨籍縣長參選人、花蓮縣議長張峻合作，副總統蕭美琴今天返花蓮輔選時，當眾向張峻喊話，盼未來能不分黨派共同為花蓮努力。國民黨花蓮縣黨部則批評，民進黨與張峻的關係「不演了」，強調將持續深耕基層爭取支持。

2026九合一選舉

蕭美琴今天出席前助理、參選縣議員林則葹、陳思伃聯合競選總部成立大會，現場湧入大批支持者，無黨籍花蓮縣長參選人、縣議會議長張峻也到場致意，雖未上台發言，但與蕭美琴在台下握手互動，雙方禮貌微笑，大合照時也分別站在前後。

蕭美琴致詞時表示，希望未來花蓮縣議會與縣政府能展現新氣象，看到張峻到場支持，讓她十分感謝；張峻多年來照顧不同黨派議員，推動地方建設與發展，若未來有機會，希望張峻持續秉持照顧鄉親、不分黨派的理念，「我們可以一起合作，超越彼此過去的政黨立場，為花蓮往前共同努力」。

由於民進黨至今未正式表態支持縣長人選，蕭美琴今天的談話引發外界關注，也讓地方政壇對綠營未來布局產生諸多聯想，更關注未來綠營高層是否站台力挺張峻。

對此，民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊表示，黨中央對張峻參選並未有任何指示，畢竟張峻並非民進黨員。至於地方部分民代與黨務幹部表態支持張峻，因黨內並未提名縣長候選人，依黨章規定也無法加以限制。

陳景豊另提及藍白合作議題，指出民眾黨在花蓮市長選舉推出人選參戰，縣長選舉卻支持國民黨提名的游淑貞，這類情況不只出現在花蓮，未來藍白合作走向仍有待觀察。

國民黨花蓮縣黨部副主委、縣議員吳建志回應，從今天的互動來看，民進黨與張峻之間的關係已相當清楚，「司馬昭之心，路人皆知」，相信選民自有判斷能力，會以選票決定最適合帶領花蓮的人選，國民黨不受外界政治操作影響，將持續走訪13鄉鎮市，爭取民眾認同。

另外，對於藍白合作議題，吳建志表示，兩黨在部分選區良性競爭，不過下架民進黨，爭取更多民意支持的方向一致，未來仍將朝理性合作方向努力贏得勝選。

副總統蕭美琴（前排左四）今天出席前助理、參選縣議員林則葹、陳思伃聯合競選總部成立大會，在大合照時，蕭美琴與無黨籍花蓮縣長參選人張峻（後排左四）同框。圖／花蓮縣議員參選人林則葹、陳思伃聯合競選總部提供
副總統蕭美琴（前排左四）今天出席前助理、參選縣議員林則葹、陳思伃聯合競選總部成立大會，在大合照時，蕭美琴與無黨籍花蓮縣長參選人張峻（後排左四）同框。圖／花蓮縣議員參選人林則葹、陳思伃聯合競選總部提供

2026九合一選舉 花蓮縣選舉 蕭美琴 張峻 民進黨 國民黨

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