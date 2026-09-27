影／訪松山進安宮細數政績 蔣萬安獲贈「菜頭」高喊「凍蒜」

台北市長蔣萬安前往信義區松山進安宮參拜祈福，在藍營民代陪同下向地方鄉親拜票懇託，現場受到滿場信眾高呼「凍蒜」熱情相挺，廟方更送上菜頭預祝選戰好彩頭。蔣萬安致詞時特別向神明與信義、松山區鄉親報告重大市政成果，強調市府團隊一定全心全意落實基層建設。

蔣萬安接受媒體聯訪時表示，面對各界的鼓勵與支持，市府團隊會持續沉穩腳步、穩健前行，以實實在在的市政政績與建設願景，全力爭取更多市民朋友的認同與肯定。

台北市長蔣萬安（左二）披上彩帶參拜松山進安宮，接過廟方致贈的白蘿蔔，象徵選戰好彩頭。記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安抵達松山進安宮參拜祈福，行前接受大批媒體聯訪回應時事與選戰攻防議題。記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安參訪松山進安宮，廟方與藍營民代懸掛滿滿應援旗幟，現場湧入大批支持者相挺。記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安走入松山進安宮廟埕，雙手抱拳向兩側熱情鄉親逐一問候拜票。記者張文玠／攝影