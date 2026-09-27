營養午餐交鋒！蔣萬安重砲大罷免手法 舉1事酸沈伯洋不關心教師權益

年底選戰倒數62天，金華國中營養午餐爆食安遭市府澄清是烏龍後，議題持續延燒。台北市長蔣萬安批綠認知作戰後，沈伯洋反稱是蔣在找敵人，並反指蔣搞認知作戰？蔣今重砲反擊，表示沈伯洋委員的風格，只要經歷過大罷免，台北市民記憶猶新。「今天造謠不道歉，然後把責任推給孩子，就像煽動仇恨，搞大罷免。」

蔣萬安也酸爆沈伯洋，表示「沈委員似乎不是這麼關心教師的權益，舉例來講，教師節放假，(當初立法院表決投票)沈委員投下反對票，還好他不是多數的意見。現在我們才可以在教師節放假，感謝老師的辛勞。」

金華國中營養午餐議題，是日前民進黨北市議員簡舒培稱接獲家長反映，指9月4日學生與老師食用營養午餐後，疑似有多個班級及導師室出現腹瀉、嘔吐等症狀，並質疑校方及教育局處理方式。北市教育局與金華國中事後均否認校內發生集體食物中毒，表示實際掌握僅為1名學生反映腹瀉，同班另2名學生身體不適，但症狀不同，稱議員所爆料是烏龍。

蔣萬安今天下午到松山進安宮參拜，對於先前批沈伯洋、簡舒培認知作戰，反遭沈伯洋批評蔣萬安自己在台北找敵人，搞認知作戰的是蔣萬安？蔣今天再度反擊沈伯洋，表示這就是民進黨過去大罷免的慣用手法，「就是丟出一個又一個的謠言，而且是廉價的謠言，讓被造謠一方疲於奔命，要用五倍、十倍的力氣去澄清謠言。」

蔣說，當謠言被戳破以後，他們就很快出來說我們只是提出問題，我們只是在討論，然後迅速又丟出一個謠言，金華國中就是最好的例子。

蔣說，這一次台北市政府必須嚴正澄清這些謠言，最重要的原因，這種謠言傷害的人太多。包括學生、家長、學校、還有老師，尤其明天就是教師節。

蔣萬安也酸爆沈伯洋，表示「沈委員似乎不是這麼關心教師的權益，舉例來講，教師節放假，沈委員投下反對票，還好他不是多數的意見。現在我們才可以在教師節放假，感謝老師的辛勞。」

蔣萬安說，他一直以來，想要打造的台北市，就是一個尊重老師、注重教育以及禮義廉恥的城市。而不是讓老師的權益跟尊嚴受到傷害。所以我要再次向說到老師祝福小教師節快樂。

台北市長蔣萬安（前排中）在藍營議員與里長參選人陪同下走進進安宮，向全場熱情民眾致意。記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安今天下午到松山進安宮參拜。記者林麗玉／攝影