蔣萬安獲贈甘蔗「節超多」引熱議 沈伯洋：可能現在市政問題蠻多

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天下午出席「台北兒少行動 不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」活動，響應兒少行動並帶頭在公園周邊撿拾菸蒂。對於台北市長蔣萬安昨晚出席中山區中庄仔福德宮活動時，獲董事長林春裕致贈甘蔗，並祝福他步步高升、未來「選總統」，沈伯洋也被問及相關話題。

昨天活動後有網友比較蔣萬安與沈伯洋先前獲贈的甘蔗，注意到蔣萬安收到的甘蔗蔗節較為密集，進而以「萬節（劫）不復」嘲諷。對此，沈伯洋回應表示，「不同的甘蔗本來就會有不同的形式」，至於網友的解讀，沈伯洋表示可能現在市政問題真的蠻多的。

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席「台北兒少行動 不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席「台北兒少行動 不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）下午出席活動，對於蔣萬安昨晚出席中山區中庄仔福德宮，董事長林春裕致贈「甘蔗」，期待蔣萬安步步高升「選總統」。事後網友比對蔣的蔗節明顯偏密，沈伯洋下午表示可能現在市政問題真的蠻多的。記者曾吉松／攝影