賴清德再度加持 蘇巧慧訪新莊响仁和拋「觀光十字廊道」

新北市長選戰激戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧再度找來大咖加持，她今天再於社群曝光與賴清德總統、民進黨祕書長徐國勇走訪新莊「响仁和鼓藝工坊」影片。蘇巧慧表示，希望未來能串連廟街、體育園區、中港大排及宏匯廣場，發展「觀光十字廊道」，以廟宇文化為核心，結合在地店家，發展出行銷在地文化、帶動地區發展的特色活動，讓更多人看見新北珍貴的匠人精神。

蘇巧慧說，她小時候就曾到店裡看過响仁和的製鼓過程，後來有幸成為立法委員，有機會可以為响仁和牽線多方資源，在2024年泰山工廠不幸遭祝融後，她也陪伴响仁一起重新站穩腳步，未來也希望有機會透過市府資源，讓更多人看見响仁和的匠人精神，讓世界聽見新北、聽見台灣工藝的聲音。

「巧慧委員真的幫很多忙。」第三代傳人王藤特別感謝蘇巧慧在火災之後一直幫忙向各方找資源，幫助响仁和重新出發，讓响仁和可以持續堅持工藝，讓珍貴的工匠技藝持續流傳。

賴清德和蘇巧慧在王錫坤、王藤師傅導覽下，認識館內珍藏從日治時代留存至今的古鼓，更欣賞由响仁和創辦人阿塗師王桂枝師傅親手製作的鎮館之寶龍鳳紋彩繪廟鼓。

賴清德和蘇巧慧在王藤師傅邀請下嘗試擊鼓，蘇巧慧展現輕快的節奏感，以精準的力道模仿第三代傳人王藤的擊鼓方法，賴清德則以沈著、穩重的韻律感打擊鼓面，敲完後直呼鼓聲「振奮人心！」最後王錫坤和王藤也送上純手工製作的「貨郎鼓」，賴清德看到笑稱「這我可能比較會打」。

蘇巧慧說，响仁和是國內頂尖的手工製鼓工坊，國內各大廟宇和國內外表演團體都可以看到响仁和的鼓，更是台灣和新北重要的文化資產，未來她期盼不只要透過市府力量讓更多人看見响仁和的製鼓工藝，也希望串連廟街、體育園區、中港大排及宏匯廣場，發展觀光十字廊道，以廟宇文化為核心，結合在地店家，發展出行銷在地文化、帶動地區發展的特色活動，讓更多人看見响仁和的匠人精神。明年適逢响仁和一百週年，蘇巧慧現場也和眾人相約，明年再和總統一起來。

賴清德說，感謝蘇巧慧的帶路，讓他可以親自感受一門流傳近百年手藝所累積的功夫和堅持，他深深感謝「人間國寶」王錫坤守住精湛的製鼓技藝，大讚第三代傳人王藤用新的方法、新的技術，讓傳統技藝持續流傳。

「把一件事做到最好，而且願意一直做下去，這就是台灣很珍貴的匠人精神。」賴清德表示，期盼未來蘇巧慧可以帶領市府團隊，讓更多人看見看見新北的匠人精神。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧再度找來賴清德總統加持，走訪新莊响仁和鼓藝工坊。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧再度找來賴清德總統加持，走訪新莊响仁和鼓藝工坊。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧再度找來賴清德總統加持，走訪新莊响仁和鼓藝工坊。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧再度找來賴清德總統加持，走訪新莊响仁和鼓藝工坊。圖／蘇巧慧競選辦公室提供