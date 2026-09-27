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影／吳宗憲競總成立湧入8千人 生日3願望喊話團結拚勝選、宜蘭走新路

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
家人首度同台現身，吳的父親吳東霖說，吳宗憲對國家忠心、對父母孝順、對朋友誠信，吳當了20年檢察官，其中12年在辦肅貪，清廉及操守沒有問題，請大家支持他以經驗所學回報宜蘭鄉親。記者戴永華／攝影
家人首度同台現身，吳的父親吳東霖說，吳宗憲對國家忠心、對父母孝順、對朋友誠信，吳當了20年檢察官，其中12年在辦肅貪，清廉及操守沒有問題，請大家支持他以經驗所學回報宜蘭鄉親。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天成立競選總部，現場湧入超過8000名鄉親力挺，競總成立今天剛好也是吳宗憲生日，他許下3願望除了家人平安健康，願以清廉正義、能力操守及行動力，打造利他、共好的宜蘭，籲請鄉親團結作伙拚，拚出宜蘭好生活，讓宜蘭走新路。

2026九合一選舉

今天包括新北市長侯友宜、南投縣長許淑華、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、立委游顥等人特地前來站台，縣議會議長張勝德、民眾黨縣黨部主委陳琬惠、國民黨宜蘭五合一候選人也出席，展現藍營團結、藍白整合到位。

吳宗憲說，聽見這麼多鄉親高喊「宜蘭走新路」、全場旗海飄飄，讓他感動想起曾有一位國小男孩在行程中對他喊出「宜蘭走新路」，一旁阿公笑看著孫子；那一刻他深切意識「宜蘭走新路」不是一句口號，是許多鄉親對宜蘭未來的寄託與期盼。

他說，看到這次中秋連假，超過1.5萬人擠爆台北市府轉運站，返鄉成為宜蘭子弟「連假地獄」，為了因應交通與區域發展問題，他提出「宜蘭線＋1」，建構「北北基桃宜」聯盟，推動政策、交通與法規合作，讓高薪、低污染產業進入宜蘭，讓下一代可以留在家鄉發展，也讓觀光客多留宜蘭一晚、通勤族更加便利。

他說，自己到宜蘭服務3年多是用生命在拚、把1年當10年用，感謝這一路走來，鄉親給他的鼓勵與包容，這是最大的支持力量，無論未來面對多少挑戰，他都會扛起每一份期待，承諾「只要宗憲在，日子一定會好過！」

今天剛好是吳宗憲的生日，吳的爸媽與妻小首度站台亮相，切蛋糕許願，父親吳東霖表示，從小就教育子女對國家要忠、對父母要孝、對朋友有誠信，「忠孝義傳家」勉勵；吳宗憲當20年檢察官，其中12年辦肅貪，清廉及操守絕對沒有問題，請大家支持宗憲努力打拚，以經驗所學回報宜蘭鄉親，回報這片土地。

吳宗憲許下3個生日願望：希望爸媽身體健康、平安；以清廉、正義、能力、操守及行動力打造利他、共好的宜蘭；希望順利當選宜蘭縣長，跟所有鄉親作伙拚，拚出宜蘭好生活，讓宜蘭走新路。

吳宗憲最後拜託大家，一個人可以走很快，跟大家要作伙拚，才能走得遠，所有人團結努力才能贏得勝利的結果，請大家看看台南的光電板汙染、山水及海岸變成什麼樣子？我們不能讓民進黨新潮流的手伸進來控制宜蘭，守護與改變宜蘭需要鄉親幫忙，請大家作伙拚讓縣議員當選過半、鄉鎮市長、代表及里長拚當選，團結打贏選戰。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天成立競選總部，現場人潮擠爆，今天剛好是他的生日，許下3願望籲請鄉親團結作伙拚、讓宜蘭走新路。記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天成立競選總部，現場人潮擠爆，今天剛好是他的生日，許下3願望籲請鄉親團結作伙拚、讓宜蘭走新路。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天成立競選總部，現場一片旗海，活動展開前的1個小時，座位就全部被坐滿。記者蘇健忠／攝影
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天成立競選總部，現場一片旗海，活動展開前的1個小時，座位就全部被坐滿。記者蘇健忠／攝影

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲 侯友宜 鄭麗文 黃國昌 許淑華

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