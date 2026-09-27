同場獲贈甘蔗…蔣萬安這根「節超多」引熱議 民俗專家揭玄機：非壞事

台北市長蔣萬安與對手沈伯洋昨晚出席中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方均送上甘蔗預祝當選，看似兩邊都不得罪，但給蔣的甘蔗幾乎全是節，引發熱議。民俗專家廖大乙說，甘蔗多節帶有結實、堅韌、屹立不倒之意，並非壞事。

中庄仔福德宮所在的中山區偏綠，甚至可說是王世堅的地盤，但中山區又是蔣萬安的本命區，被視為藍綠兵家必爭之地。昨晚該廟舉行福德正神聖誕千秋晚宴，席開逾百桌，沈伯洋、蔣萬安先後到場，廟方則準備象徵「步步高陞」祝福兩人。

只是，沈伯洋拿到的那一根甘蔗，筆直且節距正常，還拜過天公；反觀，蔣萬安的甘蔗，雖同樣筆直，但密密麻麻的全是節，節數多到引發熱議，有人認為節多「階梯特別密」象徵走得更踏實，也有人解讀稱「萬節不復」或「做人要有站節」。

對此，民俗專家廖大乙說，傳統習俗中，送甘蔗或拜拜用甘蔗，寓意為「步步高陞」，象徵運勢像甘蔗一樣一節更比一節高；就農作物成長上，向上生長速度快，致使節距較寬；反之，甘蔗節距越短，節數多也就是生長得比較慢。

廖大乙表示，廟方送兩人的甘蔗明顯不同，或許有其用意，但甘蔗多節，反而帶有結實、堅韌、屹立不倒之意，不見得是壞事。但仍建議廟方，當兩人會出現在同場合，兩邊送的要一樣，公平以待為宜，人為操作，已經離道，其實並不妥。

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