快訊

車上驚見死屍…中秋連假公車停新店站3天 司機發現6旬男陳屍車內

亞運羽球／周天成男單8強止步 5組台將僅混雙晉4強

亞運棒球／林昱珉率隊奪銅自評90分 未拚完封想給王政浩完美ending

同場獲贈甘蔗…蔣萬安這根「節超多」引熱議 民俗專家揭玄機：非壞事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台北巿長蔣萬安（中）與民進黨台北市長參選人沈伯洋，26日晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，廟方致贈甘蔗並帶領高呼蔣萬安連任。聯合報系資料照
台北巿長蔣萬安（中）與民進黨台北市長參選人沈伯洋，26日晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，廟方致贈甘蔗並帶領高呼蔣萬安連任。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安與對手沈伯洋昨晚出席中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方均送上甘蔗預祝當選，看似兩邊都不得罪，但給蔣的甘蔗幾乎全是節，引發熱議。民俗專家廖大乙說，甘蔗多節帶有結實、堅韌、屹立不倒之意，並非壞事。

2026九合一選舉

中庄仔福德宮所在的中山區偏綠，甚至可說是王世堅的地盤，但中山區又是蔣萬安的本命區，被視為藍綠兵家必爭之地。昨晚該廟舉行福德正神聖誕千秋晚宴，席開逾百桌，沈伯洋、蔣萬安先後到場，廟方則準備象徵「步步高陞」祝福兩人。

只是，沈伯洋拿到的那一根甘蔗，筆直且節距正常，還拜過天公；反觀，蔣萬安的甘蔗，雖同樣筆直，但密密麻麻的全是節，節數多到引發熱議，有人認為節多「階梯特別密」象徵走得更踏實，也有人解讀稱「萬節不復」或「做人要有站節」。

對此，民俗專家廖大乙說，傳統習俗中，送甘蔗或拜拜用甘蔗，寓意為「步步高陞」，象徵運勢像甘蔗一樣一節更比一節高；就農作物成長上，向上生長速度快，致使節距較寬；反之，甘蔗節距越短，節數多也就是生長得比較慢。

廖大乙表示，廟方送兩人的甘蔗明顯不同，或許有其用意，但甘蔗多節，反而帶有結實、堅韌、屹立不倒之意，不見得是壞事。但仍建議廟方，當兩人會出現在同場合，兩邊送的要一樣，公平以待為宜，人為操作，已經離道，其實並不妥。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台北巿長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋（左三），26日晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，廟方致贈甘蔗並帶領高呼蔣萬安連任。聯合報系資料照
台北巿長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋（左三），26日晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，廟方致贈甘蔗並帶領高呼蔣萬安連任。聯合報系資料照

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 甘蔗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

萬安旋風對決「洋流」 北市宮廟拚人氣

沈伯洋上中廣節目為何聲量上揚？趙少康：和節目主持人王偉忠反差很大

中秋別只吃柚子...專家曝「倒栽蔥」開運法 4生肖旺財

擴散金華國中食物中毒 蔣萬安轟沈伯洋製造恐慌、販賣恐懼、認知作戰

相關新聞

蕭美琴只挺「嫡系中的嫡系」？議員直言難顧其他參選人 綠營拚全壘打

花蓮縣議員第三選區本屆因人口結構變化，應選席次由9席增為10席，共有14人登記參選。民進黨提名林則葹、陳思伃及蘇文將角逐，不過副總統蕭美琴今天僅為林則葹、陳思伃站台。林則葹坦言，以自己的能力只能全力幫陳思伃；民進黨花蓮縣黨部則表示...

沈伯洋上中廣節目為何聲量上揚？趙少康：和節目主持人王偉忠反差很大

台北市長參選人沈伯洋參加中廣節目後聲勢上揚，前立委沈富雄暗指主持人王偉忠成「幫凶」。中廣前董事長趙少康今在基隆表示，不管藍綠白，有新聞性就邀請，表現的好不好看自己。台北市長蔣萬安也會去中廣，接受王偉忠訪問。

洋流到台中…讚沈伯洋展現戰鬥力 何欣純：一起拚贏最後一哩路

民進黨台中市長參選人何欣純今天為百工百業後援會授證授旗，請到台北市長參選人沈伯洋站台。何表示，台中可以擁有首都的生活格局，她願意用行動與效率為台中打造新時代；沈伯洋已經展現出戰鬥力，她也愈拉愈近，現在要加把勁拚最後一哩路。

沈伯洋為何欣純站台 笑稱「洋流慢慢流進台中市了」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天到台中，為台中市長參選人何欣純站台。他大讚何彷彿金庸武俠小說「為國為民」的大俠，願意彎腰爭取城市發展，也能站出來對抗惡意；洋流已經有慢慢流進台中市的感覺了，請大家支持何欣純與民進黨提名的議員。

「藍白合」雲林正式合體！柯文哲偕張嘉郡掃街 讚能力底氣80分起跳

民眾黨前主席柯文哲繼端午節、中元節到雲林助選，今逢中秋連假再抵斗六市為無黨籍雲縣議員參選人王竣毅，並與雲林縣長張嘉郡合體到西市場掃街拜票，不少民眾爭相合照，帶動人氣，張嘉郡感謝柯主席來助陣打氣，柯文哲則為張嘉郡打分數，指張嘉郡有底氣再加上努力，起碼80分以上「沒問題啦！」

文化政見比拚…李四川推文化幣 蘇巧慧打大平台

新北市長選舉激戰中，藍綠昨天文化政見大比拚，國民黨李四川發布文化三政策，包括每年規畫十五萬份六百元文化幣，可看戲買書還可看展覽，還有辦新北國際藝術節、提供創作免場租等，要讓世界看見新北。民進黨蘇巧慧說，藉由選戰推廣在地文化特色，今將邀請國寶級藝師唐美雲至三重演出，宣示打造新北成為文化大平台的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。