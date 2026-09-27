蕭美琴只挺「嫡系中的嫡系」？議員直言難顧其他參選人 綠營拚全壘打

花蓮縣議員第三選區本屆因人口結構變化，應選席次由9席增為10席，共有14人登記參選。民進黨提名林則葹、陳思伃及蘇文將角逐，不過副總統蕭美琴今天僅為林則葹、陳思伃站台。林則葹坦言，以自己的能力只能全力幫陳思伃；民進黨花蓮縣黨部則表示，若選票能有效集中，第三選區有機會達成3席全上的目標。

林則葹、陳思伃今天在吉安鄉成立聯合競選總部，蕭美琴到場助選，吸引上百名支持者參與。面對外界關注民進黨提名3人參選，卻是2人成立競總，林則葹表示，民進黨當然希望所有提名候選人都能當選，但以自己的能力，只能全力支持陳思伃，已無法兼顧其他參選人。

林則葹指出，目前第三選區只有自己一位民進黨籍議員，選區橫跨6個鄉鎮，幅員遼闊、服務事項繁雜，因此希望有更多認同理念的人投入服務，自己這些年的努力獲得部分選民肯定，因此邀請陳思伃參選，希望延續蕭美琴過去深耕花蓮、熱愛花蓮的精神，繼續為地方打拚。

陳思伃則說，投入選舉以來一直相當緊張，因為蕭美琴與林則葹都以認真勤跑基層著稱，讓她備感壓力，但仍會秉持一步一腳印的態度持續向前，得知蕭美琴將親自到場站台時，更是感動到熱淚盈眶，認為在全國眾多參選人中，蕭美琴特地回到花蓮支持她們，未來一定會更加努力。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊表示，自己過去擔任蕭美琴立委服務處主任期間，林則葹與陳思伃先後擔任隨行助理，長期站在第一線參與選民服務與地方事務，累積豐富基層經驗；蕭美琴多年來一直主張民進黨要在花蓮扎根，必須從基層培養新人開始，因此持續鼓勵年輕世代投入公共事務與選舉。

陳景豊說，蕭美琴今天特別返鄉站台，對兩人選情具有正面助益，因為她們可說是陪伴蕭美琴多年、一起走遍花蓮各地的核心團隊，第三選區此次14人角逐10席，若支持者能將選票集中在民進黨提名的三位候選人身上，民進黨有機會在第三選區達成「全壘打」，讓三人全數當選。