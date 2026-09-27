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洋流到台中…讚沈伯洋展現戰鬥力 何欣純：一起拚贏最後一哩路

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
何欣純（前右）表示，沈伯洋（前左）在台北展現出十足的戰鬥力，她在台中也愈拉愈近，現在需要的就是再加把勁。記者陳敬丰／攝影
何欣純（前右）表示，沈伯洋（前左）在台北展現出十足的戰鬥力，她在台中也愈拉愈近，現在需要的就是再加把勁。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今天為百工百業後援會授證授旗，請到台北市長參選人沈伯洋站台。何表示，台中可以擁有首都的生活格局，她願意用行動與效率為台中打造新時代；沈伯洋已經展現出戰鬥力，她也愈拉愈近，現在要加把勁拚最後一哩路。

2026九合一選舉

何欣純今天在競選總部舉辦台中市信賴之友百工百業後援會授證授旗，感謝總統府資政李茂盛、台中商業會理事長兼後援總會副總會長謝豐享，強調授證後要一起行動宣傳，將政策與城市願景分享給更多人。

何欣純分享，今天和沈伯洋文化走讀、雙城對談，結束後在市民廣場野餐、吃炒麵加辣椒醬，非常開心，這都是台中日常生活中的小確幸；市民重視的是城市生活能否安居樂業，經濟發展、社會治安、校園安全與職場安全，這些都是她和沈共同關心的議題。

何欣純指出，沈伯洋提到城市彼此競爭也合作，她希望未來台中和台北是以首都的格局對話；台中擁有海空雙港，有好山好水、熱情的市民，以及堅強的產業實力，身為全國第二大都市，絕對有條件可以擁有首都的生活格局，因此她努力傾聽民意，願意承擔責任，建立下一個新時代。

何欣純強調，要讓城市站上國際舞台，不是只用嘴巴講，要真正行動，這8年來很多重大見識停滯，捷運還是只有1條線，藍線8年連1公分都看不到，8年的效率讓大家覺得，台中不能再等下去了，拜託市民，交給她和台中隊來做，用行動、溫度與創新打造欣欣向榮的台中。

何欣純希望百工百業成為她的分身，宣傳政見和市政願景，走入每個社區和巷弄，親戚朋友、互助會、同鄉會、愛心志工、巡守隊，每張票都很重要；沈伯洋在台北展現出十足的戰鬥力，她在台中也愈拉愈近，現在需要的就是再加把勁，一起拚贏最後一哩路。

民進黨台中市長參選人何欣純舉辦百工百業後援會授證大會，邀請台北市長沈伯洋站台。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純舉辦百工百業後援會授證大會，邀請台北市長沈伯洋站台。記者陳敬丰／攝影

2026九合一選舉 台中市選舉 何欣純 沈伯洋

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