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童子瑋帶童子賢看黃阿瑪、遊港口 「童子連線」拚基隆招商引資

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋（右）與和碩聯合科技董事長童子賢（左），兩人今天「童子連線」，一起搭船從海上觀看基隆港區發展。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長參選人童子瑋（右）與和碩聯合科技董事長童子賢（左），兩人今天「童子連線」，一起搭船從海上觀看基隆港區發展。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長參選人童子瑋和碩聯合科技董事長童子賢，兩人今天「童子連線」，搭船從海上觀看基隆港區發展。童子瑋表示，未來若擔任市長，將整理產業用地、提出招商優惠條件，推動市政府與基隆港共同開發，並希望借重童子賢產業經驗與人脈，為基隆創造更多在地就業機會。

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童子瑋感謝童子賢前來基隆港，因為童子賢也是資深「貓奴」，此行除了看港，也特別來看由他引進的15公尺「黃阿瑪」水上裝置。

童子瑋也向童子賢完整介紹港口條件與「基港雙心」願景，未來東岸將定位為「旅運核心」，持續發展郵輪、商業與觀光廊帶。西岸則打造「國門中心」，結合交通節點、商業空間與觀光設施，讓港口、城市與觀光真正整合起來。

童子瑋強調，基隆下一階段發展，最重要的仍然是產業政策。未來市府要主動盤整可以發展的土地，依照不同產業需求設定招商條件，同時也要推動市政府與港務體系共同開發，把港區土地、交通、觀光、商業與產業，整理成可行的發展藍圖。

童子瑋也當面邀請童子賢，未來多替基隆介紹科技產業與企業朋友，「讓更多公司願意來基隆看看，也把好的工作機會帶進基隆。」

童子賢表示，自己過去已在高雄投入研發布局，認為一座城市如果能先把環境、土地與產業條件準備好，就會提升企業投資意願。童子瑋提出的港區整合規畫方向很好，如果未來基隆也能像高雄一樣持續改善城市建設與產業環境，相信對企業會更有吸引力，也期待基隆未來的發展。

童子賢指出，基隆未來從科技、觀光、商業到港口運輸，都有進一步整合的空間。他自己平常也常到基隆，無論是追著黑鳶攝影，或到廟口品嘗海港美食，都對這座城市相當熟悉。基隆既然是一座依海而生的城市，如果能從海上重新觀看港灣，再把沿岸空間整理好，將會形成很有特色的城市體驗。

童子賢以過去造訪威尼斯、曼谷、阿姆斯特丹的經驗指出，許多國際城市都懂得利用水域串連都市文化、博物館、美術館與商業空間，基隆同樣具有這樣的條件。未來如果能更清楚整理港區不同機能，讓貨櫃運輸維持專業港區需求，另外盤整適合商業、觀光使用的土地，他很期待港邊能逐步發展旅館、花園與完整海岸廊帶。

兩個「童子」今在基隆港相聚，童子賢認為相當難得，笑著說自己和童子瑋的關係，可能要追溯到「兩百年前是一家」。這次特別到基隆來看黃阿瑪，也替童子瑋加油。台灣南北都有具代表性的港都，南部有高雄、北部有基隆，期待基隆未來能更充分結合港口與城市，善用海港條件來發展觀光、產業。

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