沈伯洋上中廣節目為何聲量上揚？趙少康：和節目主持人王偉忠反差很大

台北市長參選人沈伯洋參加中廣節目後聲勢上揚，前立委沈富雄暗指主持人王偉忠成「幫凶」。中廣前董事長趙少康今在基隆表示，不管藍綠白，有新聞性就邀請，表現的好不好看自己。台北市長蔣萬安也會去中廣，接受王偉忠訪問。

趙少康今到基隆必應創造展演空間，為競選連任的市長謝國樑助選時，肯定謝國樑很認真、有愛心，擔任市長近４年，基隆的汙水下水道增加7%，大家不要小看這7%，因為越晚接管越困難，而且市民可能搞不清楚汙水下水道有多重要。謝國樑能增加7%接管率，非常不容易。

趙少康說，謝國樑還推動電桿地下化，設智慧科學園區，都是很不容易的事，捷運也在規畫。他常講現任者不是跟對手競爭，而是在跟自己的記錄競爭，做得好就繼續做，做不好就下台。

媒體詢問趙少康為何在政論節目，反駁沈富雄「幫凶」說法？台北市長蔣萬安什麼時候也會去上王偉忠的節目？

趙少康表示，不管是他的TVBS節目，或者中廣的節目，基本上就是媒體，不管藍、綠甚至白，只要大家覺得有新聞性就邀請。主持人就是問同樣的問題，然後看你怎麼答覆，表現好不好看自己。

趙少康說，蔣萬安有跟他說願意上節目，可是自從媒體報導後，各種媒體都來邀他，時間怎麼排？而且不只有蔣萬安的時間，王偉忠也很忙碌，時間也在排，蔣萬安將來一定會去接受訪問。

新北市長參選人李四川上周也接受王偉忠訪問，趙少康說，反應還不錯。訪問就是希望參選人發揮他自己，李四川表現非常好，哈哈大笑好多次，跟工程師好像比較拘謹不一樣。

趙少康透露，TVBS上周已經告訴他，已經有6、7個藍、綠參選人，排進來讓他專訪。中廣也會專訪，藍綠候選人都會專訪，他的節目都會專訪，這個很正常，每一個參選人，主持人問的問題都差不多，答覆就是了。

至於沈伯洋接受王偉忠訪問，聲量為何特別大？趙少康認為原因是「反差很大」，因為王偉忠原來是藝人，現在去採訪問政治人物，就是一個反差，反差越大越吸引人。如果兩個人同質性很高，就不太吸引人，媒體就會是這樣，民眾也是這樣。

中廣前董事長趙少康（中）今到基隆必應創造展演空間，為競選連任的基隆市長謝國樑（左）助選。記者邱瑞杰／攝影