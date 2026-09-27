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蕭美琴自嘲過去「被吹倒」 挺前助理「葹思姐妹」參選議員前進議會

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
副總統蕭美琴（中）今天特別到現場，參選花蓮縣議員第三選區林則葹（左）、陳思伃（右）助選，兩人過去蕭美琴擔任立委的助理。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴（中）今天特別到現場，參選花蓮縣議員第三選區林則葹（左）、陳思伃（右）助選，兩人過去蕭美琴擔任立委的助理。記者王思慧／攝影

花蓮縣議員第三選區參選人林則葹陳思伃今天成立聯合競選總部，兩人過去是副總統蕭美琴擔任立委的助理，蕭美琴今天特別到現場助選，自嘲過去扎根花蓮不夠深而被吹倒，慶幸還有幼苗發芽，就是今年參選的林、陳，更笑稱兩人可合稱「葹思姐妹」，希望都能進入議會做彼此的陪伴與力量。

2026九合一選舉

今天上午蕭美琴現身吉安鄉，先上台為林則葹、陳思伃披上彩帶，兩人彩帶成為「V」字型象徵勝利之意，3人手比愛心合影，並牽手振臂高喊「凍蒜」，現場約有上百位支持者加油歡呼。

蕭美琴表示，過去在花蓮擔任立委服務期間，林則葹與陳思伃是輪班隨行助理，在台北開會的時候，成為自己的分身，參與各種地方活動，也經常蒐集地方意見，提供最專業的協助，自己在花蓮所有的腳步都有她們的足跡與陪伴。有一首歌叫「忠孝東路走九遍」，兩人是陪著自己「走萬遍台九線」的同伴，不是只是看風景，而是面對各式各樣的疑難雜症，都是在想著怎麼帶進更多的資源解決問題，讓花蓮更好。

蕭美琴自嘲地說，在花蓮服務時，自己的樹根不夠深、不夠廣，所以在大風來襲的時候不慎被吹倒，後來自己這棵樹被移植到雙橡園，現在用不同的方式服務台灣人民；不過很慶幸也感動的是，即便自己這棵樹被吹倒，過去留下的很多的足跡依然存在，尤其是身邊有幾棵小小的幼苗持續發芽成長，從來沒有離開過花蓮。

蕭美琴話鋒一轉，指出一開始得知林則葹與陳思伃都要選議員，「我實在是有點擔心」，兩人過去與自己走的都是同一個路線，如今也都要競選第三選區，擔心票源會不會重複；不過在她們當中看到，在政治領域少見的無私跟大愛，兩人想的不是自己過關就好，而是大家都要過關，要擴大花蓮幼苗成長的空間，種在政治圈裡難能可貴的力量，更需要大家守護，更希望獲得民眾的認同與肯定。

蕭美琴表示，過去有5萬6千多位花蓮鄉親用選票，給自己溫暖的鼓勵跟力量，即便如今在不同的位置上，「花蓮仍常常在我的心裡」，只要花蓮有事，會凝聚大家的力量一起協助花蓮。

副總統蕭美琴（中）今天特別到現場，參選花蓮縣議員第三選區林則葹（左）、陳思伃（右）助選，兩人過去蕭美琴擔任立委的助理。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴（中）今天特別到現場，參選花蓮縣議員第三選區林則葹（左）、陳思伃（右）助選，兩人過去蕭美琴擔任立委的助理。記者王思慧／攝影

副總統蕭美琴（中）今天特別到現場，參選花蓮縣議員第三選區林則葹（左）、陳思伃（右）助選，兩人過去蕭美琴擔任立委的助理。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴（中）今天特別到現場，參選花蓮縣議員第三選區林則葹（左）、陳思伃（右）助選，兩人過去蕭美琴擔任立委的助理。記者王思慧／攝影

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