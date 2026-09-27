沈伯洋為何欣純站台 笑稱「洋流慢慢流進台中市了」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天到台中，為台中市長參選人何欣純站台。他大讚何彷彿金庸武俠小說「為國為民」的大俠，願意彎腰爭取城市發展，也能站出來對抗惡意；洋流已經有慢慢流進台中市的感覺了，請大家支持何欣純與民進黨提名的議員。

沈伯洋表示，今天和何欣純從審計新村走到市民廣場，原本要討論提高綠覆率、城市降溫，大家太熱情，整條路上一直在擊掌、握手，沒什麼討論時間，不過何非常處變不驚，他倆不斷被拉來拉去時候，何欣純不忘介紹「這是台灣欒樹」「這邊年輕人很喜歡過來」。

沈伯洋說，自己其實是半個台中人，他的媽媽住在太平，他小時候也住過台中；媽媽前陣子過世，太平的住處還留著，他每次回來，就會看到家裡都是何欣純的東西，媽媽沒辦法投給何欣純了，拜託大家幫他媽媽投給何。

沈伯洋表示，民進黨在立院的51戰隊經常合作，對抗惡意，他要告訴大家，金庸小說中有一句話，「俠之大者，為國為民」，何欣純完全符合這句話，先前行政院爭取無人機條例，被國民黨團阻擋，何不惜向她的對手、立法院副院長江啟臣鞠躬，為了國家，身段再怎麼軟都沒關係。

沈伯洋強調，這是民進黨在每個縣市奮鬥的精神，高雄市長陳其邁也出書表示，為了前鎮漁港，團隊可以直接跟別人下跪；對他們來說，沒有什麼事情比城市和國家發展更重要，沒有什麼是不能彎腰的。沈說，何欣純既是為國為民俠之大者，也是為大家站出來對抗惡意的市長。

沈伯洋也談到城市合作，他指出台北市政府資源很多，可以開發很多模型，比如AI如何與產業連結，開發出來後其他縣市也要用，不同城市分工，不要重複工作，讓每個產業雨露均霑；每個市長都能有這樣的願景，每個產業都能賺大錢，每個產業都起飛，這才是我們要的台灣。

沈伯洋說，新世代要扛起新時代，大家都在同一個屋簷下守護民主自由，一代一代一代下去，讓每個城市都覺得沒有人被遺漏；他知道洋流有慢慢流進台中，洋流是溫暖的，何欣純也是，願意走入每條巷弄，不管是里長、議員還是百工百業「開單」，都是欣純市長來能解決。

沈伯洋懇請鄉親腳踏實地一步接一步，11月28日出門投票，支持何欣純和所有民進黨提名的意願；他也拜託如果有住台北的朋友，麻煩幫忙打電話，他和台北市長蔣萬安的民調已經非常接近了。