柯志恩「要吃屏東香蕉」賴瑞隆旗山後援會成立大喊「旗山香蕉最好吃」

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨（26）日到旗山參加「2026夏祭新鮮市」活動，離開前被問要不要吃香蕉，柯沒收下並笑著回說「要吃屏東香蕉」，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立旗山後援會，旗山農會理事長陳峯翔、總幹事方介佐現場送上旗山香蕉，賴收下後大喊「旗山香蕉最好吃」。

賴瑞隆旗山後援會今天上午熱鬧成立，立委邱議瑩、許智傑、郭昱晴、前內政部長余政憲、議員林富寶、張博洋、議員參選人林慧欣，以及在地里長、鄉親共同出席，展現大旗美團結力量。

賴瑞隆說，在地立委、後援會總督導邱議瑩長期在中央爭取建設，包括台86線向東延伸至台3線工程，行政院於2020年底核定，後續工程總經費經調整為111億元，串聯台南關廟、龍崎與高雄內門地區，未來可強化台南、高雄山區交通。

賴瑞隆提出「東高雄大願景」，他說要讓東高雄不只是高雄的後花園，更成為具有發展動能的山城區域，除持續推進台86線東延案，全力推動高133線道路重建，全面改善六龜聯外道路，同時加強山區防災與交通韌性，新威大橋延伸國道10號里港交流道，也將持續推進。

柯志恩昨沒收下幕僚給的旗山香蕉，反而笑回說要吃「屏東香蕉」，在旗山社群引起熱烈討論，今天旗山農會理事長陳峯翔、總幹事方介佐出席賴瑞隆後援後成立大會，兩人列名後援會幹部，當場送上旗山香蕉給賴瑞隆。賴瑞隆開心收下香蕉後，樂喊「旗山的香蕉最好吃」，呼籲大家繼續支持在地農產品。

邱議瑩說，高雄「夏祭新鮮市」活動舉行多年，昨天到現場參加活動，大家都知道最好吃的香蕉，一定要來到旗山、一定要到高雄，絕對不會來到高雄，卻說要吃屏東的香蕉，相信所有旗山的農民都有在看，都清楚誰真正照顧高雄產業發展。