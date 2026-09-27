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洪棟霖馬公競選總部成立 強調服務澎湖唯一志願
國民黨馬公市長參選人洪棟霖今天成立競選總部表示，服務澎湖是他唯一的志願，未來將以民意為師，「營造馬公成為世界的馬公城」。
洪棟霖今天在馬公市中正路成立競選總部，包括前澎湖縣長賴峰偉、無黨團結聯盟主席林炳坤、澎湖縣議長陳毓仁及國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全等人到場，現場也湧入多名支持民眾。
賴峰偉、林炳坤、陳雙全、陳毓仁及國民黨澎湖縣長參選人陳振中齊聚，並為洪棟霖掛上競選彩帶，致贈好彩頭、肉粽，現場助選聲不絕於耳，為競選總部成立掀起最高潮。
陳雙全表示，國民黨在馬公市長提名一波三折，最終徵召洪棟霖參選，呼籲國民黨團結，讓綠地變藍天，未來馬公市將配合澎湖縣政府打造幸福城市。
林炳坤與陳毓仁表示，洪棟霖的學經歷突出，未來作為城市治理人，心中要有遠見和藍圖，為馬公市打拚。
賴峰偉表示，洪棟霖可取之處很多，若不服務馬公市相當可惜，期許洪棟霖、陳振中互相合作，並以「振治走中間、澎湖獲甘霖」共勉。
洪棟霖表示，在前縣長王乾發、賴峰偉器重下，他曾先後擔任澎湖縣政府多個局處主管，未來將以民意為師，「營造馬公成為世界的馬公城」。
民進黨馬公市長參選人黃健忠將於10月4日在馬公市東文里成立競選總部，馬公市長選戰成為藍綠對決局面。馬公市是澎湖5鄉1市中最大的縣轄市，人口約6萬多人。
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