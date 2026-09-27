吳宗憲競總成立 侯友宜站台喊「宜基北北桃」共同生活圈

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲上午在宜蘭羅東成立競選總部，新北市長侯友宜、黨主席鄭麗文、南投縣長許淑華、民眾黨主席黃國昌特地到宜蘭相挺。過去的老長官侯友宜特別陪吳宗憲大進場，受到支持者爭相熱情搶握手，現場旗海飄揚，民眾高喊吳宗憲「凍蒜」聲音不斷。

侯友宜喊出「宜基北北桃共同生活圈」，特別把宜蘭放在第一位，侯友宜表示宜蘭不只是後花園，宜蘭要有出新路，也要有產業，宜基北北桃要打團隊戰，成為宜基北北桃共同生活圈。侯友宜提到，當初吳宗憲當新北法制局長，他只交代三件任務，第一是便民，法律要做人民的後盾；第二是「利民，要讓老百姓賺錢」；第三是「愛民，心很軟。」侯友宜說，吳宗憲對弱勢甘苦人心很軟，絕對是人民的靠山。

國民黨鄭麗文主席幫國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲披掛彩帶並授戰旗，致詞時砲轟林聰賢及賴清德總統，指「新潮流把民主聖地弄得一塌糊塗」。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右）上午舉行競選總部成立大會，新北市長侯友宜（左）到場站台力挺，並特別陪吳宗憲大進場。記者蘇健忠／攝影

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲上午在宜蘭羅東成立競選總部。記者蘇健忠／攝影

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（中）上午舉行競選總部成立大會，黨主席鄭麗文（左二）到場力挺，陳琬惠（左起）、黃國昌、張勝德也上台一起舉手高呼吳宗憲「凍蒜」。記者蘇健忠／攝影

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左）上午舉行競選總部成立大會，新北市長侯友宜（右）到場站台力挺，並祝吳宗憲高票當選。記者蘇健忠／攝影