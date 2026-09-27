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洋流席捲台中…勤美綠園道「紫爆」！短短1公里走了快1小時

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天到台中，與台中市長參選人何欣純在西區審計新村會合，沿著勤美綠園道走到市民廣場，大批支持者夾道歡呼，一路上擠得水洩不通，宛如中秋連假國道「紫爆」，短短1公里的路程，沈和何走了將近1小時才抵達。

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沈伯洋今天整個上午都在台中市，9時許先在北區和議員參選人打戰鬥陀螺，再到西區和何欣純會合，展開一場舊城走讀之旅。上午9時半許，主角還沒登場，審計新村已經擠滿人潮，支持者手持「洋流」「純派」小旗，引頸期盼。

何欣純上午10時許先到，沈伯洋數分鐘後抵達，支持者瞬間沸騰，高呼「台北的市長沈伯洋！台中的市長何欣純！」，志工手牽手圍成「護城河」，協助開出一條前進的道路，2人先在審計新村簡單說明今天「欣潮洋流」的目的。

何欣純表示，台中有條件可以成為下一個世代的新興城市，今天要和沈來一場首都與首都之間的城市文化對談，包含歷史建築活化、城市綠蔭等等。沈伯洋說，城市之間競爭又合作，比如無人機產業，有的城市擅長設計，有的負責開模，城市能夠連結，國家一定更強。

沈伯洋與何欣純上午10時18分許從審計新村出發，沿著勤美綠園道一路向北，大批民眾守候多時，爭相舉手擊掌，人數實在太多，不少民眾遺憾擊不到掌，有人哀怨「我連沈伯洋的頭髮都沒看到」！審計新村到市民廣場路程約1公里，一般而言步行10多分鐘，但沈、何11時10分許才抵達。

何欣純和沈伯洋在市民廣場上來了一場小野餐，端出台中名產東泉辣椒醬，沈把辣椒醬擠在雞蛋糕上，何直呼「新吃法」。

沈伯洋說，台中很有特色，也非常熱情，今天很不好意思沒辦法簽名，也有很多人沒擊到掌，會再找機會來台中。何欣純表示。沈很厲害，在大熱天走了快1小時頭髮都沒亂，她的頭髮已經亂七八糟了；這趟路上滿滿的熱情，她還沒跟沈伯洋介紹3句話，就有很多人一直要擊掌握手。

支持者在綠園道上守候多時，看到沈伯洋、何欣純，紛紛高舉雙手擊掌。記者陳敬丰／攝影
支持者在綠園道上守候多時，看到沈伯洋、何欣純，紛紛高舉雙手擊掌。記者陳敬丰／攝影

沈伯洋（前左）和何欣純（前右）花了將近1小時才從審計新村走到市民廣場，這段路平常只要走10多分鐘。記者陳敬丰／攝影
沈伯洋（前左）和何欣純（前右）花了將近1小時才從審計新村走到市民廣場，這段路平常只要走10多分鐘。記者陳敬丰／攝影

支持者手舉「洋流」小旗，歡迎沈伯洋來台中。記者陳敬丰／攝影
支持者手舉「洋流」小旗，歡迎沈伯洋來台中。記者陳敬丰／攝影

沈伯洋（左）來台中輔選何欣純（右），大批人潮聚集勤美綠園道。記者陳敬丰／攝影
沈伯洋（左）來台中輔選何欣純（右），大批人潮聚集勤美綠園道。記者陳敬丰／攝影

洋流席捲審計新村，沈伯洋人還未到，現場已經被大批支持者擠得水洩不通，宛如國道連假「紫爆」。記者陳敬丰／攝影
洋流席捲審計新村，沈伯洋人還未到，現場已經被大批支持者擠得水洩不通，宛如國道連假「紫爆」。記者陳敬丰／攝影

何欣純（右）表示，台中人非常熱情，她還沒介紹幾句，就有一堆人要和沈擊掌。沈伯洋（左）說，不好意思今天沒辦法簽名，也有很多人沒擊到掌，會再找時間來。記者陳敬丰／攝影
何欣純（右）表示，台中人非常熱情，她還沒介紹幾句，就有一堆人要和沈擊掌。沈伯洋（左）說，不好意思今天沒辦法簽名，也有很多人沒擊到掌，會再找時間來。記者陳敬丰／攝影

何欣純（前左）和沈伯洋（前右）在市民廣場野餐，沈把台中名產東泉辣椒醬幾在雞蛋糕上，令何大為驚艷。記者陳敬丰／攝影
何欣純（前左）和沈伯洋（前右）在市民廣場野餐，沈把台中名產東泉辣椒醬幾在雞蛋糕上，令何大為驚艷。記者陳敬丰／攝影

沈伯洋（左三）表示，城市能夠連結，國家會更強。何欣純（左四）說，要和沈來一場首都與首都間的城市對談。記者陳敬丰／攝影
沈伯洋（左三）表示，城市能夠連結，國家會更強。何欣純（左四）說，要和沈來一場首都與首都間的城市對談。記者陳敬丰／攝影

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