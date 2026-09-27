影／批大罷免撕裂台灣人民 李四川：誰讓市民安居樂業才最重要

國民黨新北市長參選人李四川今天上午與新北市議員參選人游皓麟一同出席「李四川、游皓麟聯合競選總部成立」大會。李四川致詞時再度提出「AI科技產業廊帶」政見，強調將優先推動蘆社大橋，串聯北士科、蘆洲、五股，再透過台64線、台65線延伸至板橋、土城、樹林、新店，將南港軟體園區、內湖科技園區、北士科等高科技產業一路引進新北，打造完整的AI科技產業廊帶。

李四川表示，這不只是科技產業廊帶，也是交通廊帶、年輕人通勤上班的廊帶，更是新北與國際接軌的廊帶，希望透過交通建設與產業發展，帶動新北整體發展。李四川表示自己「善於拿鐵錘、不善於拿麥克風」，口才與對手相比差很多，但強調自己說話實在，「該做的一定做，對的一定做」，並拜託選民支持游皓麟，將游皓麟送進議會，成為市府推動建設的重要後盾。

會前受訪時被問到「洋流」與「大罷免」可能為同一群人，以及「洋流」對民進黨新北市長參選人蘇巧慧是否有幫助。李四川表示，上一次大罷免造成台灣社會撕裂，「其實現在在選舉，很多人都不想再看到」。李四川指出，蘇巧慧與沈伯洋是緊密的戰友，自己則會與新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安並肩作戰。強調新北市民更在意的是「誰可以帶領所有新北市的市民」，做好各項建設，讓市民安居樂業，這才是最重要的事情。

國民黨新北市長參選人李四川（中）與新北巿議員參選人游皓麟（左二）上午一同新店出席「李四川、游皓麟聯合競選總部成立」大會，受到民眾熱烈的歡迎。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右）與新北巿議員參選人游皓麟（左）上午一同新店出席「李四川、游皓麟聯合競選總部成立」大會，受到民眾熱烈的歡迎。記者黃義書／攝影