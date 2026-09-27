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影／李四川造勢活動海報貼公所外牆挨批 蘇巧慧：有處理就好

攝影中心／ 記者許正宏／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今天出席黨籍新北市議員參選人彭佳芸的三重聯合競選總部成立大會，在「凍蒜」聲中為支持者簽名。記者許正宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今天出席黨籍新北市議員參選人彭佳芸的三重聯合競選總部成立大會，在「凍蒜」聲中為支持者簽名。記者許正宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川深坑競總成立造勢海報，被民眾發現張貼在深坑區戶政事務所門口，遭網友質疑「在新北市公家機關門口貼這種海報是正常的嗎？」事後海報已遭移除。對此蘇巧慧表示，不能確定是誰貼的，但有處理就好。

2026九合一選舉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席黨籍新北市議員彭佳芸的三重聯合競選總部成立大會，會前接受媒體記者聯訪，針對記者提問，對手李四川將在深坑區成立競選總部，但區黨部的人不小心把海報貼在公所外牆，事後警方已將海報移除，是否覺得此行為很誇張？蘇巧慧表示這個海報到底是誰貼的，其實也不是很清楚，有可能是國民黨的支持者自己去貼的。市政府的行政人員、所有的公務人員，大家都應該會遵守行政中立的原則，所以有處理就好了。隨後蘇巧慧與彭佳芸一同大進場，在「凍蒜」聲中與支持者們握手、擁抱致意，上台向選民請託拜票。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今天出席黨籍新北市議員參選人彭佳芸（左）的三重聯合競選總部成立大會，兩人一同大進場，在「凍蒜」聲中與支持者們握手、擁抱致意，上台向選民請託拜票。記者許正宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今天出席黨籍新北市議員參選人彭佳芸（左）的三重聯合競選總部成立大會，兩人一同大進場，在「凍蒜」聲中與支持者們握手、擁抱致意，上台向選民請託拜票。記者許正宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川的深坑競總成立造勢海報，被民眾發現張貼在深坑區戶政事務所門口，遭網友質疑「在新北市公家機關門口貼這種海報是正常的嗎？」事後海報已遭移除。對此，蘇巧慧（中）表示，不能確定是誰貼的，但有處理就好了。記者許正宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川的深坑競總成立造勢海報，被民眾發現張貼在深坑區戶政事務所門口，遭網友質疑「在新北市公家機關門口貼這種海報是正常的嗎？」事後海報已遭移除。對此，蘇巧慧（中）表示，不能確定是誰貼的，但有處理就好了。記者許正宏／攝影

李四川 蘇巧慧 深坑 2026九合一選舉 新北市選舉

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