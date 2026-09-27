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李四川游皓麟聯合競總今成立 宣示推動大新店區三大建設發展

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川到場現場受到民眾熱烈歡迎。記者黃子騰／攝影
李四川到場現場受到民眾熱烈歡迎。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川與參選新店、深坑石碇、坪林、烏來議員的游皓麟今成立聯合競總，現場6百名鄉親熱情支持。李四川提出加速新店寶高智慧園區二期、推動中和光復線延伸串聯新店與台北、深坑輕軌連接動物園，全力帶動地方發展。

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李四川與游皓麟偕同進場，受到滿場6百多名鄉親熱情歡迎，立委羅明才、徐巧芯、台北市議會議長戴錫欽、台中市副市長鄭照新亦到場共襄盛舉，短短20公尺就走了近5分鐘。李四川致詞時感性回顧過去在台北縣與新北市服務時，與第一線里長、民代及市府同仁並肩作戰，一步一腳印推動安一路、碧潭整治等多項在地建設，凡走過必留下痕跡，鄉親的支持讓他點滴在心頭。

李四川表示，市長侯友宜八年為新北打下相當好的基礎，「我要接下的這一棒不是位置，而是任務！」侯市長尚未完成的建設會接續落實；已經完成的會用心維護，秉持實事求是的精神，全力為市民打拚。

李四川表示未來擔任市長首要推動新店寶高智慧園區第二期，強化AI軟體、資通訊與數位應用發展基地；同時將透過興建蘆社大橋連接雙北，結合軌道運輸及台64線、台65線快速道路，串聯北士科、南軟、內科等AI高科技產業，一路延伸至土城、板橋、新店，打造兼具交通與產業機能的雙北AI科技廊帶，帶動更多高科技產業進駐新北，讓產業、人才與就業機會留在新北市。

交通建設方面，李四川提出將全力推動中和光復線南向延伸至新店十四張，銜接環狀線、安坑輕軌、央北及十四張開發區，提供新店、中永和直達台北核心的交通廊道。並推動深坑輕軌串聯動物園延伸至石碇，連接雙北軌道路網，大幅縮短市民通勤交通時間。李四川也呼籲鄉親支持優秀的在地議員參選人，未來一起為大新店建設努力，里長也要全壘打，不分顏色為鄉親拚建設。

游皓麟表示，李四川長年投入公共建設、行政歷練完整，42年公務生涯中，從基層人員一路做到行政院秘書長、三個直轄市的副市長，一輩子都秉持做工的人精神，以務實專業態度推動各項施政，這樣的好人才，一定要留在新北市為市民服務，他未來進入議會也會攜手李四川，全力為地方打拚。

李四川與支持者握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川與支持者握手致意。記者黃子騰／攝影

李四川出席與新北市議員參選人游皓麟聯合競選總部成立大會。記者黃子騰／攝影
李四川出席與新北市議員參選人游皓麟聯合競選總部成立大會。記者黃子騰／攝影

李四川出席與新北市議員參選人游皓麟聯合競選總部成立大會合影。記者黃子騰／攝影
李四川出席與新北市議員參選人游皓麟聯合競選總部成立大會合影。記者黃子騰／攝影

李四川 石碇 深坑 2026九合一選舉 新北市選舉

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