吳宗憲競總成立！鄭麗文怒轟賴清德 「新潮流把宜蘭弄得一塌糊塗」

國民黨宜蘭現場參選人吳宗憲上午舉行競選總部成立大會，包含黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、新北市長侯友宜、南投縣長許淑華均到場力挺。鄭當場受旗致詞也將槍口對準前現場林聰賢及身兼民進黨主席賴清德總統，把宜蘭民主聖地搞得一塌糊塗，選輸了賴還動用司法打壓宜蘭縣長林姿妙，現在又派一個大家都不認識「自己人」要接管宜蘭，呼籲鄉親不要被騙，守住宜蘭。

鄭麗文約上午10時40分左右到場，由於前面還有新北市長侯友宜致贈包子、粽子給吳宗憲並致詞，鄭約上午11時10分上台為吳披上彩帶、授旗，一上台更開玩笑稱，「沒看過侯市長講這麼多話」，並稱讚吳學經歷優秀，除了擁有3碩士外，更從司法、行政、立法體系都有歷練，絕對會是最好的縣長人選。

話鋒一轉，鄭麗文痛批，宜蘭一直以來都是民主聖地，但卻被民進黨新潮流當成自己家，前縣長林聰賢被包裝很好，結果上任後把農地搞得一塌糊塗、民怨沸騰，縣長還沒做完留下一堆爛攤子就跑去當農委會（現農業部）主委，甚至被當地人戲稱「林百億」，2018年民進黨選舉大敗成為戰犯下台主委，又去當中央畜產會董事長但因巴西蛋事件跟時任農業部長陳吉仲一起下來，現在又跑去當兆豐銀行董事長，「當新潮流真好」。

鄭麗文說，林聰賢卸任後後來陳金德無法順利接班，由國民黨林姿妙執政，結果賴清德輸不起，動用最狠、不該用司法大刑伺候、抄家全族對付林，現在派出林國漳來選，過去完全沒有在政治圈聽過，從他還在民進黨野百合學運到陳水扁、蔡英文選總統20幾年來都沒聽過，只做過3次國營事業董事長，且都是在賴總統，擔任行政院長、總統時期。

鄭麗文批評，林國漳在賴總統選2024年時擔任其「宜蘭信賴之友會」理事長，就是賴自己人，賴就是不甘願國會選輸搞大罷免、宜蘭選輸動用司法，選舉到了又派了沒人認識林國漳，「不是民進黨，是賴清德自己人」痛批若讓他選上不是林在做現場，是新潮流要班師回朝接管宜蘭縣政府，呼籲鄉親睜大眼睛，不要被騙，守護宜蘭民主聖地。

國民黨宜蘭現場參選人吳宗憲上午舉行競選總部成立大會，包含黨主席鄭麗文到場站台力挺，鄭也將槍口對準前現場林聰賢及身兼民進黨主席賴清德總統，把宜蘭民主聖地搞得一蹋糊塗。記者蘇健忠／攝影