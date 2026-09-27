柯志恩在旗山喊「吃屏東香蕉」掀波瀾 競辦：外界擴大解讀

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨赴旗山爭取支持，香蕉是旗山名產，臨走前幕僚拿香蕉問她要不要吃，她未收下，笑說「吃屏東香蕉」，影片廣為流傳，並引來大批網友撻伐，認為柯志恩不挺高雄農產品。競辦說明，柯志恩趕回屏東與家人團聚脫口而出，私下談話被外界擴大解讀，她對高雄農業及農民支持始終如一。

柯志恩昨天一早赴旗山市場爭取支持，緊接著參加「高雄夏祭新鮮市－相揪來旗山」行銷活動，因旗山與屏東里港接轄，活動結束準備順道回屏東與親友團聚。

柯志恩臨上車前幕僚拿香蕉問她要不要吃，柯志恩沒有拿，且直覺回應說「吃屏東香蕉」，現場對話經電視台報導後，綠營支持者大肆宣揚流傳。網友批評，「連我們旗山香蕉都不挺？不能這樣吧？」、「她是認真要選高雄市長嗎？」、「這個回話方式實在看不出來有把高雄放在心上，為什麼突然要推崇屏東？」

柯志恩競辦發言人黃騰憲表示，因逢中秋佳節，柯志恩結束旗山行程，準備趕往屏東與家人短暫聚餐，離開前與幕僚輕鬆談話，說出要吃屏東香蕉，沒想到卻遭外界擴大解讀；柯志恩對高雄農業及農民支持始終如一，不管是提出農業政策、爭取農民權益及爭取天然災害救助等，柯志恩都會繼續與高雄農民站在一起。