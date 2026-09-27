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竹市願景展延期 莊競程轟高虹安「出包找理由」：應說明決策過程

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程今天批評，一場3千萬大型活動，只剩不到7天就要開幕，高虹安竟突喊卡。聯合報系資料照
民進黨新竹市長參選人莊競程今天批評，一場3千萬大型活動，只剩不到7天就要開幕，高虹安竟突喊卡。聯合報系資料照

新竹市府新聞稿指出，原訂10月3日辦理「二〇二六新竹市城市願景展」，因原規畫使用的文創館尚未完成使用執照及相關場館整備程序，考量參觀民眾及工作人員安全，市府經整體評估後，決定調整原訂展期，民進黨新竹市長參選人莊競程今天批評，一場3千萬大型活動，只剩不到7天就要開幕，高虹安竟突喊卡，市民不在意展覽何時重辦，而是高虹安的施政竟如此荒腔走板，難怪施政滿意度總是位居最後一名。

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莊競程指出，市府動支逾3千萬且籌備超過半年的「城市願景展」，竟在距離開幕不到一週前臨時喊卡，事前不僅高虹安親自召開記者會，就連市府的官方line、臉書各大社群，以及街道上的羅馬旗，四處皆可見活動資訊。這是一場3千萬的大型活動，高虹安說停辦就停辦，簡直把市政當兒戲，也難怪會挪用學生喝鮮乳與基層體育訓練的費用舉辦演唱會。

莊競程認為，活動籌備過程中，高虹安絕對清楚掌握場地未取得使照的資訊，卻仍大張旗鼓宣布開幕，如今「臨陣脫逃」，是否代表策展內容與執行進度「開天窗」，最終才決定甩鍋「使照」，高虹安應出面向市民解釋清楚。他呼籲高虹安，不能事情順利就當成政績，出了問題就切割廠商、把責任往外推。

莊競程強調，這場願景展相關標案已超過3千萬元，高虹安該交代的不是展覽何時重辦，而是高虹安近半年來究竟如何決策，竟可連續做出錯誤判斷，以及臨時喊卡是否增加額外成本。高虹安不能出包找理由、責任丟廠商，最後讓無辜的市民來承擔。

市府新聞稿日前指出，原訂10月3日辦理「二〇二六新竹市城市願景展」，因原規畫使用的文創館尚未完成使用執照及相關場館整備程序，考量參觀民眾及工作人員安全，市府經整體評估後，決定調整原訂展期，將於12月5日至20日辦理。

市府指出，後續將掌握場館法定程序及整備進度，確認場館具備合法、安全及完整使用條件後再開展。至於展期調整涉及的履約事項及相關費用，會依契約約定及實際履約情形逐項檢視，以延續運用既有策展成果、避免不必要支出。

願景 莊競程 高虹安 2026九合一選舉 新竹市選舉

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