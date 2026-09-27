洋流大罷免竟是同群人？李四川：大罷免撕裂台灣 人民不想再看到

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往新店，出席與新北市議員參選人游皓麟聯合競選總部成立大會，被問及洋流與大罷免可能是同一群人，對蘇巧慧會有幫助嗎？李四川表示上次大罷免把台灣的人民撕裂，現在很多人都不想再看到這樣的狀況。

李四川今天上午出席李四川—游皓麟聯合競總成立大會，李說會把新店寶高AI高科技園區第二期趕快完成，並推動中和光復線捷運往南延伸到大坪林跟十四張，還有從動物園也會延伸輕軌到深坑，讓大新店區所有的捷運能夠完成。對於大新店區包括新店、深坑、坪林、烏來、石碇的青農及所有的老街，協助產業發展及帶動當地更新。

關於媒體報導提及綠營操盤手認為洋流跟大罷免可能是同一群人，凝聚了綠營的支持者，但是會嚇跑中間選民，李四川被問及洋流對蘇巧慧是否會有幫助。李四川表示，對手用什麼樣的方式來選舉不予評論，但是上一次的大罷免，把台灣的人民撕裂，現在很多人都不想再看到這樣的狀況。

李四川說，蘇巧慧跟沈伯洋他們是緊密的戰友，我會跟新北市長侯友宜及台北市長蔣萬安一起並肩作戰，市民在意的是誰可以帶領新北市做好很多的建設、讓市民能夠安居樂業，這個才是最重要的。

民進黨議員昨天踢爆李四川造勢活動的海報貼在深坑市民活動中心外，被質疑違反行政中立，國民黨議員也反批蘇巧慧搶先新北市政府公布三鶯線營運的消息是割政績，蘇巧慧團隊還在侯友宜出席市政行程時違反規定發放競選文宣，批評蘇才是違反行政中立的慣犯。

李四川被問及時回應指出，深坑區黨部昨天已經對外說明，明天的活動是借在這一個場地，事先去貼海報依規定是不符的，第一時間就已經拆除，不管是哪一個陣營，都要依照規定來辦理，不能有雙重標準。

李四川出席與新北市議員參選人游皓麟聯合競選總部成立大會。記者黃子騰／攝影

李四川與支持者握手致意。記者黃子騰／攝影

李四川出席與新北市議員參選人游皓麟聯合競選總部成立大會合影。記者黃子騰／攝影

李四川進場時與支持者握手致意。記者黃子騰／攝影

李四川表示民眾不想再看到台灣被撕裂。記者黃子騰／攝影