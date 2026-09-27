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「藍白合」雲林正式合體！柯文哲偕張嘉郡掃街 讚能力底氣80分起跳

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長參選人張嘉郡（前左四）和柯文哲一起到斗六市掃街拜票，展現藍白合氣勢。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長參選人張嘉郡（前左四）和柯文哲一起到斗六市掃街拜票，展現藍白合氣勢。記者蔡維斌／攝影

民眾黨前主席柯文哲繼端午節、中元節到雲林助選，今逢中秋連假再抵斗六市為無黨籍雲縣議員參選人王竣毅，並與雲林縣長張嘉郡合體到西市場掃街拜票，不少民眾爭相合照，帶動人氣，張嘉郡感謝柯主席來助陣打氣，柯文哲則為張嘉郡打分數，指張嘉郡有底氣再加上努力，起碼80分以上「沒問題啦！」

2026九合一選舉

柯文哲中元節才抵雲林虎尾輔選，當時逢虎尾中元季，在未相約之下，不經意在街上巧遇雲林縣長張麗善和雲林縣長參選人張嘉郡，雙方不期而遇，相談甚歡，被解讀為「藍白合」首部曲，今天柯文哲再抵雲林陪同曾任柯文哲助理的縣議員參選人王竣毅助選，張嘉郡也到場一起掃街，藍白正式合體。

被問到南部看起來沒受藍白竹北分裂影響，未來如何幫張嘉郡？柯文哲轉頭看張嘉郡笑說「她沒問題啦！」張嘉郡也回說需要柯主席多多支持。柯說，選舉最主要還是候選人本身形象和能力，她各式各樣的訓練都很夠了，況且她還有很好的基礎，尤其她的姑姑張麗善這幾年很拼命，所以基礎很好，如果有了基礎 再加上努力「80分以上沒問題啦！」，如更有創意的話分數會更高。

柯文哲說，台灣政治一定要正常化，他以新加坡為例，台灣人沒比新加坡笨，為何國民所得不到人家一半？都是因每天都在內耗，每天裡外打來打去，當然耗掉了，其實台灣只要正常，就會有新加坡的水準。

被問「洋流」現象，柯說，他不曉得「洋流」狀況，但再強調越成熟的民主國家，選舉應該要越正常，把好的一面拿出來，每天搞一大堆奇奇怪怪的，好像也沒什麼必要。

對於柯文哲和張嘉郡首度合體一起掃街，展現「藍白合」氣勢，張嘉郡感謝柯文哲來打氣與肯定，也感佩柯為台灣政壇培養更多優秀年輕人，她說，相信藍白合在2026年選舉能取得好成績，她會努力再努力，一步一腳印取得鄉親信任。

張嘉郡表示，選舉是對未來願景的競爭，更是對地方發展責任的承擔，張麗善八年來替雲林打下扎實基礎，自己希望承接的不只是棒子，更是一份責任，帶領雲林邁向一下個黃金十年。

雲林縣長參選人張嘉郡（右三）和柯文哲（右一）一起到斗六市掃街拜票，展現藍白合氣勢。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長參選人張嘉郡（右三）和柯文哲（右一）一起到斗六市掃街拜票，展現藍白合氣勢。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人張嘉郡（左一）和柯文哲（右二）一起到斗六市掃街拜票，展現藍白合氣勢。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長參選人張嘉郡（左一）和柯文哲（右二）一起到斗六市掃街拜票，展現藍白合氣勢。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人張嘉郡（前左三）和柯文哲一起到斗六市掃街拜票，展現藍白合氣勢。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長參選人張嘉郡（前左三）和柯文哲一起到斗六市掃街拜票，展現藍白合氣勢。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人張嘉郡（前左三）和柯文哲一起到斗六市掃街拜票，展現藍白合氣勢。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長參選人張嘉郡（前左三）和柯文哲一起到斗六市掃街拜票，展現藍白合氣勢。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人張嘉郡（右四）和柯文哲（右三）一起到斗六市掃街拜票，展現藍白合氣勢。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長參選人張嘉郡（右四）和柯文哲（右三）一起到斗六市掃街拜票，展現藍白合氣勢。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡 柯文哲 藍白合 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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