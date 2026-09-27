吳宗憲競選成立 侯友宜站台喊「宜基北北桃」不只後花園宜蘭要走新路

年底選戰升溫，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今宜蘭羅東競選總部成立。新北市長侯友宜、黨主席鄭麗文、南投縣長許淑華、民眾黨主席黃國昌「四大天王」特地到宜蘭相挺。過去老長官侯友宜特別陪吳宗憲大進場，現場氣氛熱絡、旗海飄揚，吳宗憲凍蒜聲不斷。

侯友宜在十九名(退警協會)旗手護衛隊持七面吳宗憲關東旗、十二鄉鎮關東旗的護衛下大進場，短短上百公尺進場，走了好幾分鐘，現場宜蘭鄉親超級熱情，不僅全場旗海飄揚，許多支持者不僅跟吳宗憲、侯友宜握手，還要求合照。

侯友宜致詞表示，這次吳宗憲到宜蘭打拚縣長選舉，他以過去在新北市府的老同事來，特別分享他所見證吳宗憲的能耐與專業。侯盛讚吳宗憲當年願意放棄每年少百萬薪水，到新北市府當法制局長，並且做到他給吳的三個任務「便民、利民、愛民」，親眼見證吳宗憲自掏腰包幫助弱勢甘苦人「心很軟」，絕對是人民的靠山。

「宜基北北桃共同生活圈」，侯友宜也喊出宜基北北桃，特別把宜蘭放在第一位，侯說，宜蘭不只是後花園，宜蘭要有出新路，也要有產業，宜基北北桃要打團隊戰，成為宜基北北桃共同生活圈。甚至宜蘭是民主聖地，吳宗憲也是打先鋒的人，「愛宜蘭、愛台灣，這就是吳宗憲。」

侯友宜今天也致贈吳宗憲鳳梨、彩頭，還有包中禮包子肉粽給吳宗憲，祝福吳宗憲高票當選。 侯致詞說，新北市也是宜蘭鄉親的隔壁親戚，今天他從新北來，一小時就到了。新北市有好的發展，都是靠宜蘭縣的鄉親幫忙，這次吳宗憲到宜蘭，他代表新北市、代表他個人感謝宜蘭人。

侯回憶當年他找吳宗憲當法制局長的小故事，侯說，當年他想找一個想要為人民服務的法律人，實在找沒人，有一天回到警大，過去警大同學推薦他一個很會教書、充滿正義、勇敢、也是急先鋒最認真打拚的檢察官，就是吳宗憲。

侯提到，當初他想，一個辦過這麼多大案件子、薪水這麼高的人，會來嗎？結果吳宗憲一口答應，當時吳宗憲答應的理由是「一個人的人生，要有不一樣的工作環境，接受不一樣的條件，要永遠為人民服務，為人民做最好的正確選擇。」這就是吳宗憲，說到這，吳湊到侯身邊說「當時一年薪少一百萬...」，侯大讚「這就是願意為人民服務，這就是你的生日禮物。」

侯友宜提到，當初吳宗憲當新北法制局長，他只交代三件任務，第一是便民，法律要做人民的後盾，當年新北的五股垃圾山土地開發，就是吳宗憲幫忙法律解釋、解決問題，未來宜蘭的原鄉保留地，相信吳宗憲絕對很有經驗；第二是「利民，要讓老百姓賺錢」，當年吳宗憲幫新北城鄉局、都市計畫法律解釋，也幫忙照顧弱勢的社會福利解釋，做到了「對壞人要凶一點，對好人要好一點」。

第三是「愛民，心很軟。」侯友宜說，吳宗憲對弱勢甘苦人心很軟，絕對是人民的靠山，不僅新北市29區吳宗憲每場都到，跟著他走視察，不好處理的難題都幫忙解決，甚至有時還心軟到自己出錢，自掏腰包幫忙弱勢。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今宜蘭羅東競選總部成立。新北市長侯友宜、黨主席鄭麗文、南投縣長許淑華、民眾黨主席黃國昌「四大天王」特地到宜蘭相挺。過去老長官侯友宜特別陪吳宗憲大進場，現場氣氛熱絡、旗海飄揚，吳宗憲凍蒜聲不斷。記者蘇健忠／攝影