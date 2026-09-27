竹北「綠白合」再現？鄭朝方、邱臣遠、曾聖凱同台這樣回

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方昨晚舉辦「三天王竹北演唱會」，在竹北市長選戰藍白合作破局、藍綠白三方參選的局面下，鄭朝方邀民進黨竹北市長參選人曾聖凱、民眾黨竹北市長參選人邱臣遠同台，兩人輪番獻唱，鄭朝方更公開喊話，希望兩人未來「善待竹北」。

新竹縣竹北市公所「城中城・歌中歌—盛事傳奇三天王竹北演唱會」昨晚在縣政六路、雙市公園登場，邀請趙傳、巫啟賢、李聖傑三名歌手首度同台，值得注意的是，台下也成為竹北市長選戰另類的政治同框。

鄭朝方特別介紹曾聖凱與邱臣遠，讓綠白兩名市長參選人同台互動；而鄭朝方前一晚才與民眾黨創黨主席柯文哲同框握手，連續兩天與白營人士互動，也讓選戰增添政治話題。

竹北藍白合破局後，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩則未與民眾黨有互動，邱臣遠在昨晚演唱會後，在臉書分享鄭朝方的合體照，感謝邀請參與活動。邱臣遠表示，一座有活力的城市應該讓市民有機會停下腳步、享受藝文生活，未來若能為竹北服務，這類音樂活動將持續推動，也希望引進更多不同形式的文化展演。

曾聖凱則肯定鄭朝方及市公所團隊，認為從公共建設、城市環境到藝文活動，竹北的改變是逐步累積而來，並表示「好的市政，值得延續；做得好的事情，未來繼續做下去」。

曾聖凱表示，未來希望接下這份責任，在鄭朝方市長打下的基礎上繼續努力，把好建設延續、把好服務做得更細，也讓竹北持續成為一座有建設、有文化，更有生活感的城市。