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新北激戰 蘇巧慧高呼：三重大贏、新北就會贏

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與民進黨新北市議員彭佳芸舉行聯合競選總部成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與民進黨新北市議員彭佳芸舉行聯合競選總部成立大會。記者葉德正／攝影

新北市長選戰激烈，三重向來被視為綠營鐵票倉。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席議員彭佳芸三重聯合競選總部成立大會，向三重支持者喊話「三重大贏，新北就會贏」，強調三重是新北市重要的一戰，呼籲支持者全力催票。她強調，這場選戰不只是拚輸贏，而是要替新世代爭取一個改變家鄉、服務市民的機會。

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蘇巧慧表示，彭佳芸過去兩屆從主播台走入街頭，穿上牛仔褲、布鞋，深入三重大街小巷，關心市民生活大小事，兩人不僅同為媽媽，也都有一個比較早出生的早產兒，更能體會父母照顧孩子的辛苦，對幼兒政策特別關注，希望從政策上減輕家庭負擔。

蘇巧慧說，她和彭佳芸提出包括0至6歲兒童門診及住院部分負擔免費、輪狀病毒及腸病毒疫苗全面公費，以及針對早產兒家庭提供每戶3萬元支持，另有免費營養午餐，新北市府已在今年9月推動。

對三重未來發展，蘇巧慧說，三重過去從產業、生活到庶民文化，都有鮮明特色，包括碧華布街、黑膠唱片及眾多小工廠，也有三和路美食及夜市文化，是座最有台味、最有生活感的城市。

隨著發展迅速，也面臨房屋老舊、道路狹窄及停車空間不足問題，現在30年了時間剛剛好，正是三重升級成2.0的時候，未來三重可持續推動第二行政園區，完成後串聯醫療、長照及兒少等建設，包括三重聯醫第三醫療大樓、銀新未來城、第二總圖，以及增加停車空間，從交通、醫療、教育到文化全面升級，讓兒童、青年、長輩都有活動舞台、休閒空間及社交平台，這才是新世代希望推動的城市發展。

蘇巧慧說，自己與彭佳芸不是只為了一場選戰的輸贏，而是希望拚一個機會，讓新世代有機會進入市政府、市議會，決定未來市政方向與速度，呼籲三重支持者全力相挺，新北要贏，就從三重開始，盼大家一起讓三重更宜居宜家、更繁榮，也讓新北更好。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今天與民進黨新北市議員彭佳芸（左）舉行聯合競選總部成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今天與民進黨新北市議員彭佳芸（左）舉行聯合競選總部成立大會。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與民進黨新北市議員彭佳芸舉行聯合競選總部成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與民進黨新北市議員彭佳芸舉行聯合競選總部成立大會。記者葉德正／攝影

三重 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉 彭佳芸 民進黨

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