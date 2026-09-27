賴總統讚張善政「國政人才」 朱立倫反示警：一定要出門投票

距離11月28日投票剩約2個月，桃園市長選戰逐漸升溫。國民黨前主席朱立倫今參加議員凌濤競選總部成立活動，大力拉抬桃園市長張善政，還搬出賴清德總統日前大讚張是「非常好的人才」一席話，提醒支持者「不能在家裡支持市長」，11月28日一定要出門投票。

凌濤競選總部今正式啟用，朱立倫、張善政等人到場站台。朱立倫除力挺子弟兵，也將話題拉到市長選戰，他表示桃園從過去吳伯雄、許信良、呂秀蓮、朱立倫擔任縣長，到現在張善政當市長，都證明桃園值得最好的人才。

朱立倫說，賴總統日前在桃園公開稱讚張善政是「非常好的人才」，還說2022年市長選舉時，就認為張善政會勝選。他要謝謝賴清德對張善政的肯定，「既然賴總統已經肯定了」，希望桃園市民不分黨派，都能繼續支持張善政。

不過，朱立倫也提醒，支持者不能因為認為張善政選情穩定，就忽略投票的重要性。不論市長或市議員選舉，11月28日都一定要出門投票，「不能在家裡面支持市長」，每一票都必須真正投下去，投票率對最後選舉結果相當重要。

朱立倫指出，桃園航空城逐步推進，下一階段不能只有航空城，更要成為科技城及AI世代的領航城市。現在AI正夯，「還有人比張善政更懂AI嗎？」桃園未來發展需要具有科技視野的市長，呼籲市民肯定張善政過去4年的施政。

張善政未多談自己的選情，他表示，凌濤4年前就是他的競選發言人，進入市議會後除監督市府，也提出不少政策構想，包括代理教師聘期、科學教育館等議題。凌濤身為年輕父親，也能從年輕家庭需求出發，讓市府思考下一代成長所需要的教育及生活環境。

4年前拿下桃園區議員最高票的凌濤直言，選舉最怕聽到「穩」這個字，因為這反而代表危險，桃園選情仍具競爭性，絕對不能因此鬆懈；過去他在議會提出多項政策，這次最大的競選策略就是相信桃園市民的智慧，希望再次爭取為桃園市民服務的機會。