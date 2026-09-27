快訊

亞運棒球Live／林昱珉5局8K0失分 5局中華2：0中國

吳宗憲競選成立 侯友宜站台喊「宜基北北桃」不只後花園宜蘭要走新路

教師不快樂／加薪仍留不住人 教育部能修補信任裂縫？

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統讚張善政「國政人才」 朱立倫反示警：一定要出門投票

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨前主席朱立倫今出席議員凌濤競選總部成立活動時，大力拉抬市長張善政選情。朱立倫提醒支持者不能因認為選情穩定就鬆懈。記者朱冠諭／攝影
國民黨前主席朱立倫今出席議員凌濤競選總部成立活動時，大力拉抬市長張善政選情。朱立倫提醒支持者不能因認為選情穩定就鬆懈。記者朱冠諭／攝影

距離11月28日投票剩約2個月，桃園市長選戰逐漸升溫。國民黨前主席朱立倫今參加議員凌濤競選總部成立活動，大力拉抬桃園市長張善政，還搬出賴清德總統日前大讚張是「非常好的人才」一席話，提醒支持者「不能在家裡支持市長」，11月28日一定要出門投票。

2026九合一選舉

凌濤競選總部今正式啟用，朱立倫、張善政等人到場站台。朱立倫除力挺子弟兵，也將話題拉到市長選戰，他表示桃園從過去吳伯雄、許信良、呂秀蓮、朱立倫擔任縣長，到現在張善政當市長，都證明桃園值得最好的人才。

朱立倫說，賴總統日前在桃園公開稱讚張善政是「非常好的人才」，還說2022年市長選舉時，就認為張善政會勝選。他要謝謝賴清德對張善政的肯定，「既然賴總統已經肯定了」，希望桃園市民不分黨派，都能繼續支持張善政。

不過，朱立倫也提醒，支持者不能因為認為張善政選情穩定，就忽略投票的重要性。不論市長或市議員選舉，11月28日都一定要出門投票，「不能在家裡面支持市長」，每一票都必須真正投下去，投票率對最後選舉結果相當重要。

朱立倫指出，桃園航空城逐步推進，下一階段不能只有航空城，更要成為科技城及AI世代的領航城市。現在AI正夯，「還有人比張善政更懂AI嗎？」桃園未來發展需要具有科技視野的市長，呼籲市民肯定張善政過去4年的施政。

張善政未多談自己的選情，他表示，凌濤4年前就是他的競選發言人，進入市議會後除監督市府，也提出不少政策構想，包括代理教師聘期、科學教育館等議題。凌濤身為年輕父親，也能從年輕家庭需求出發，讓市府思考下一代成長所需要的教育及生活環境。

4年前拿下桃園區議員最高票的凌濤直言，選舉最怕聽到「穩」這個字，因為這反而代表危險，桃園選情仍具競爭性，絕對不能因此鬆懈；過去他在議會提出多項政策，這次最大的競選策略就是相信桃園市民的智慧，希望再次爭取為桃園市民服務的機會。

國民黨前主席朱立倫今出席議員凌濤競選總部成立活動時，大力拉抬市長張善政選情。朱立倫提醒支持者不能因認為選情穩定就鬆懈。記者朱冠諭／攝影
國民黨前主席朱立倫今出席議員凌濤競選總部成立活動時，大力拉抬市長張善政選情。朱立倫提醒支持者不能因認為選情穩定就鬆懈。記者朱冠諭／攝影

朱立倫 張善政 投票 2026九合一選舉 桃園市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／「洋流」衝擊藍北北基桃？朱立倫：一時的流最多造成短暫效應

國民黨固本動員拚催投票率 10月啟動大型造勢為選戰加溫

彰縣之爭…陳素月大咖相助 魏平政等待強援

只有宣導還不夠！桃議員要求建立校園防毒守門員制度

相關新聞

吳宗憲競選成立 侯友宜站台喊「宜基北北桃」不只後花園宜蘭要走新路

年底選戰升溫，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今宜蘭羅東競選總部成立。新北市長侯友宜、黨主席鄭麗文、南投縣長許淑華、民眾黨主席黃國昌「四大天王」特地到宜蘭相挺。過去老長官侯友宜特別陪吳宗憲大進場，現場氣氛熱絡、旗海飄揚，吳宗憲凍蒜聲不斷。

竹北「綠白合」再現？鄭朝方、邱臣遠、曾聖凱同台這樣回

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方昨晚舉辦「三天王竹北演唱會」，在竹北市長選戰藍白合作破局、藍綠白三方參選的局面下，鄭朝方邀民進黨竹北市長參選人曾聖凱、民眾黨竹北市長參選人邱臣遠同台，兩人輪番獻唱，鄭朝方更公開喊話，希望兩人未來「善待竹北」。

「藍白合」雲林正式合體！柯文哲偕張嘉郡掃街 讚能力底氣80分起跳

民眾黨前主席柯文哲繼端午節、中元節到雲林助選，今逢中秋連假再抵斗六市為無黨籍雲縣議員參選人王竣毅，並與雲林縣長張嘉郡合體到西市場掃街拜票，不少民眾爭相合照，帶動人氣，張嘉郡感謝柯主席來助陣打氣，柯文哲則為張嘉郡打分數，指張嘉郡有底氣再加上努力，起碼80分以上「沒問題啦！」

賴總統讚張善政「國政人才」 朱立倫反示警：一定要出門投票

距離11月28日投票剩約2個月，桃園市長選戰逐漸升溫。國民黨前主席朱立倫今參加議員凌濤競選總部成立活動，大力拉抬桃園市長張善政，還搬出賴清德總統日前大讚張是「非常好的人才」一席話，提醒支持者「不能在家裡支持市長」，11月28日一定要出門投票。

文化政見比拚…李四川推文化幣 蘇巧慧打大平台

新北市長選舉激戰中，藍綠昨天文化政見大比拚，國民黨李四川發布文化三政策，包括每年規畫十五萬份六百元文化幣，可看戲買書還可看展覽，還有辦新北國際藝術節、提供創作免場租等，要讓世界看見新北。民進黨蘇巧慧說，藉由選戰推廣在地文化特色，今將邀請國寶級藝師唐美雲至三重演出，宣示打造新北成為文化大平台的決心。

萬安旋風對決「洋流」 北市宮廟拚人氣

首都市長選舉掀起全國關注，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋昨都出席中山區宮廟晚宴，雙方粉絲集結，上演「萬安旋風」對決「洋流」戲碼。不過最近選戰抹黑造謠頻傳，蔣萬安表示，持續地用認知作戰在台北市找敵人，絕大部分市民不會接受。沈伯洋以自己被攻擊為例說，側翼抹黑在這場選舉漸漸無效，流量愈來愈低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。