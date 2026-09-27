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徐欣瑩提育兒三招 夜間假日臨托、APP、保母媒合一次到位

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩推出第三波「2030新竹女力」政見。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩推出第三波「2030新竹女力」政見。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩推出第三波「2030新竹女力」政見。新竹縣有大量科技、製造、醫療、服務業人口，家庭工作時間不一定是朝九晚五，很多年輕媽媽常常問「有沒有人可以幫我暫時顧孩子？」徐欣瑩因此提出「加強增設夜間、假日的臨時托育系統」，補足現有托育制度的時間缺口；此外，也要加強居家合格托育人員的媒合平台，成為家長育兒後援。另外是打造「新竹縣育兒資源APP」，整合臨托預約、托育媒合入口、幼兒健康存摺、早療資源與申辦與追蹤等資訊，讓家長更快速便利地找到育兒資源。

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徐欣瑩表示，現在很多家庭的生活型態已經不是單純的「早上送托、下午五點接回」，而是「平日白天有人照顧孩子，但晚上6點以後、週六日、臨時有事甚至想喘息時，孩子誰照顧？」因此未來若擔任縣長，將強化夜間假日臨托系統，希望爸媽可以因應臨時上班、進修、處理家庭事務、看醫生、陪伴長輩、甚至單純休息等需要。

徐欣瑩強調，照顧者的「單純休息」其實非常重要，且平日上班的壓力也很大，因此本身就是合理的需求，徐欣瑩願意去接住這樣的需求，設計合適的制度，讓新手爸媽也被溫暖愛護。

另外，新竹縣約有1090名在職居家保母、收托1342人，徐欣瑩主張強化數位媒合，依地點、托育時間、費用、名額及托育需求等條件，讓家長快速找到合適保母。她也將推動「新竹縣育兒資源APP」，整合臨托預約、托育媒合、幼兒健康、早療及兒童醫療資訊，打造從懷孕、出生、托育到早療的一站式育兒服務。

徐欣瑩說，新竹縣最大的特色之一，是竹北、新豐、湖口、竹東等地人口與住宅持續發展，年輕家庭集中進入。這類地區的問題不是今天有沒有名額，而是新的住宅、新的家庭、新生兒持續進來，托育量能必須提前布局。將持續增加托嬰、托育、幼兒園及2歲專班名額，強化托嬰與幼兒園銜接，提供可負擔、就近且彈性的托育量能。

徐欣瑩主張強化數位媒合，依地點、托育時間、費用、名額及托育需求等條件，讓家長快速找到合適保母。她圖／徐欣瑩競辦提供
徐欣瑩主張強化數位媒合，依地點、托育時間、費用、名額及托育需求等條件，讓家長快速找到合適保母。她圖／徐欣瑩競辦提供

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