國民黨最年輕議員參選人 樊一嶢用AI當選舉教練 首戰竹市東區議員

新竹市東區市議員參選人樊一嶢，今年30歲，是本屆國民黨最年輕的議員參選人之一，首次選舉的他，把AI當成「選舉教練」，從口語表達、臨場反應到模擬媒體採訪，透過一次次對話練習，從過去與陌生人對話就會緊張的內向宅男，逐漸走到每天清晨站上新竹市路口揮手致意，連鄰里阿伯也笑稱「改變非常大」。

樊一嶢是眷村第三代，祖父畢業於黃埔軍校，曾赴美國西點軍校受訓；母親林慈愛是平地原住民議員，父親樊大衛曾任24年國民黨東區主委，為義務幹部。從小耳濡目染地方服務工作的他，曾擔任母親隨行助理，協助整理質詢資料、理解地方政策，逐漸累積參與公共事務的經驗。

大學就讀大眾傳播的樊一嶢，從小喜歡拍戲劇、影片，出社會後任導演，從事廣告、MV拍攝及動畫製作。這次投入市議員選舉，他將政見聚焦在長照、社區生活及城市建設，希望從日常生活改善長輩與居民的需求。

他提出協助長輩使用新軟體、避免被詐騙，也希望結合志工力量進入社區；針對舊城區，提出「數位遊牧部落」概念，希望提供共享辦公空間，另構想結合商圈與商家設置托育空間，照顧親子家庭。城市建設方面，則提出智慧垃圾設施、智慧候車亭等構想，參考日本候車亭設計，希望增加遮風避雨、夜間照明及Wi-Fi等功能。

真正讓他開始改變的，是參選後大量使用AI。他說，把自己的經歷、個性與弱點告訴AI，再反覆提問、修正答案。登記參選後，他還請AI模擬記者採訪，練習一分鐘演講，提醒自己「盯著鏡頭、抬頭挾胸」，甚至形容「幾乎改變我80%的人格」。

除了訓練自己，樊一嶢也透過AI研究全台參選人公開在網路上的粉絲專頁、短影音及站路口影片，觀察不同的拜票方式，包括站路口、戴白手套等，再找出適合自己的方式。他也搜尋國外談克服人群恐懼的中文字幕影片及論壇內容，持續練習。

樊一嶢說，本月起每天站路口，晚上也與民眾互動，逐步走訪東區各里。從過去害怕人群，到如今能站在路口微笑面對選民，他認為這也是參選過程中對自己的另一種訓練。

樊一嶢表示，國民黨內部世代交替及新生代培養是他關注的問題，自己希望透過參選，讓更多人看見年輕參選人如何運用科技工具準備選戰，後續將持續透過站路口、社區拜訪等基層行動，向東區選民說明政見內容。

樊一嶢是眷村第三代，他將政見聚焦在長照、社區生活及城市建設，希望從日常生活改善長輩與居民的需求。圖／樊一嶢提供

代表國民黨投入新竹市東區市議員選舉的樊一嶢，與台北市長蔣萬安的合照看板。記者郭政芬／攝影