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迎接高雄演唱會經濟2.0 柯志恩：將人潮轉化為城市商機

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩向知名演唱會行銷公司寬宏藝術董事長林建寰請益，為下一階段演唱會經濟做準備。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩向知名演唱會行銷公司寬宏藝術董事長林建寰請益，為下一階段演唱會經濟做準備。圖／柯志恩競辦提供

高雄演唱會經濟受關注，也是下任市長的重要任務。國民黨市長參選人柯志恩認為，演唱會經濟不能只看「辦了幾場、來了多少人」，更要從產業第一線了解需求，讓政府把場館、交通、旅宿、餐飲與城市行銷串起來，將人潮轉化為城市商機。

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立委柯志恩曾擔任電視節目主持人，她向知名演唱會行銷公司寬宏藝術董事長林建寰請益，為下一階段演唱會經濟做準備。

林建寰分享，未來高雄除了持續爭取國際藝人演出，也應思考打造具有高雄辨識度、可以長期經營的品牌活動，讓高雄不只是國際巡演的一站，而能成為值得專程前來的展演目的地。

此外，高雄除了大型場館，中型場地及完整配套同樣重要；現有場地大多為戶外沒有固定屋頂，大型演出裝台、拆台都須額外預留時間，場館使用效率與未來承接量也必須納入規畫。

柯志恩表示，上述情形都是「演唱會經濟2.0」必須面對的問題，未來除持續深化大港開唱等既有品牌，也要協助更多具有高雄特色的活動逐步成形，並把場館、交通、航空、旅宿、餐飲、旅行業與城市行銷整合起來，讓高雄從「辦演唱會的城市」，進一步成為「值得為了一場活動專程來到高雄的城市」。

柯志恩說，高雄下一階段需要的不只是會辦活動、會做建設的市長，更需要真正懂產業、懂城市，也知道政府如何與企業合作、把不同資源串起來的市政團隊。這次向寬宏藝術請益，就是要把產業第一線的問題給釐清、把解方想具體，未來才有能力替高雄持續爭取國際級演出，並把一次次的人潮真正留下來，成為高雄的城市能量。「真正的成功不只是幾萬人進場，而是活動結束，人潮不散；演唱會散場，錢潮留下。」

演唱會 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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