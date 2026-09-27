迎接高雄演唱會經濟2.0 柯志恩：將人潮轉化為城市商機

高雄演唱會經濟受關注，也是下任市長的重要任務。國民黨市長參選人柯志恩認為，演唱會經濟不能只看「辦了幾場、來了多少人」，更要從產業第一線了解需求，讓政府把場館、交通、旅宿、餐飲與城市行銷串起來，將人潮轉化為城市商機。

立委柯志恩曾擔任電視節目主持人，她向知名演唱會行銷公司寬宏藝術董事長林建寰請益，為下一階段演唱會經濟做準備。

林建寰分享，未來高雄除了持續爭取國際藝人演出，也應思考打造具有高雄辨識度、可以長期經營的品牌活動，讓高雄不只是國際巡演的一站，而能成為值得專程前來的展演目的地。

此外，高雄除了大型場館，中型場地及完整配套同樣重要；現有場地大多為戶外沒有固定屋頂，大型演出裝台、拆台都須額外預留時間，場館使用效率與未來承接量也必須納入規畫。

柯志恩表示，上述情形都是「演唱會經濟2.0」必須面對的問題，未來除持續深化大港開唱等既有品牌，也要協助更多具有高雄特色的活動逐步成形，並把場館、交通、航空、旅宿、餐飲、旅行業與城市行銷整合起來，讓高雄從「辦演唱會的城市」，進一步成為「值得為了一場活動專程來到高雄的城市」。

柯志恩說，高雄下一階段需要的不只是會辦活動、會做建設的市長，更需要真正懂產業、懂城市，也知道政府如何與企業合作、把不同資源串起來的市政團隊。這次向寬宏藝術請益，就是要把產業第一線的問題給釐清、把解方想具體，未來才有能力替高雄持續爭取國際級演出，並把一次次的人潮真正留下來，成為高雄的城市能量。「真正的成功不只是幾萬人進場，而是活動結束，人潮不散；演唱會散場，錢潮留下。」