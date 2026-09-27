沈伯洋台中輔選 親解「洋流」意義：是一股溫暖

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午替什麼是洋流下了註解。他說，洋流它是一股溫暖，是一股想要走到每一個街頭巷弄、想要知道每一個人他們對於這個城市的想像是什麼、洋流的特色除了是溫暖之外，它可以無所不在。它是一個想要改變、想要改革這個城市的信心。

沈伯洋上午到台中市元保宮參加由台灣尚勇協會舉辦的戰鬥陀螺比賽，同時替擔任該協會榮譽理事長蔡其昌輔選的4位市議員參選人輔選，接著還到審計新村與民進黨市長參選人何欣純會合。但他活動中也不忘詢問「台下有沒有台北來的朋友」也替自己拉票。

蔡其昌支持的4位市議員參選人簡嘉佑、陳信秀、詹智翔和陳映辰都參加今天的活動，除了替沈伯洋跟人對戰時加油，也獻上包子、粽子等祝福他當選。

沈伯洋抵達時現場已擠濟群眾並受到簇擁，他上香之後即站上舞台。他說，今天最重要的事情是讓這4位議員當選，看到很多人舉洋流的牌子，還有黑熊主戰派的牌子，令人非常感動。剛剛還有一個要衝上台的小孩，這跟他以前一樣9歲、10歲的時候在金華國中，那時候阿扁在上面講話，有一個快要10歲的小孩衝上台，「那就是我，那時候我跟個吳淑珍問阿扁為什麼還沒到」這就是我們民主的歷程。

他說民進黨立院總召蔡其昌總召非常照顧新人，他被徵詢要不要參選的時候，一開始就是問蔡其昌。蔡其昌一直以來培養非常多新人，這次這4位議員都是從基層做起、從聆聽民意做起，一直到現在在站出來，這就是代表著民意，因此拜託大家支持。

沈伯洋說，他相信不管在台灣的哪個地方，洋流是無所不在的，因為大家都想要一些城市的改變，大家都對於這個城市有一些想像，所以待會晚一點會跟台中市長參選人何欣純走一段路，希望為這個地方帶來新的氣象。

沈伯洋今天對戰4人，當他拿出自己的裝備時，令人感覺確是是玩家，他也獲得2勝2負成績。他說，玩陀螺是一個能跟人之間認識跟聯繫彼此非常好的方式，那代表台灣人之間的特色。陀螺出來會有勝負，但對我們來講，大家都是一樣、都是台灣人，也是因為在這樣的氛圍和架構之下，我們去追求我們的自由和民主。

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到台中市輔選，在北區元保宮受到群眾簇擁。記者黃寅／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天對戰4人，其中一位是小朋友，手上還拿著支持牌子。記者黃寅／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到台中市輔選，並到北區元保宮上香。記者黃寅／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到台中市輔選，在北區元保宮受到群眾簇擁。記者黃寅／攝影