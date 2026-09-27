教師節前夕 賴瑞隆提七大教育政策班級小一點、行政減量

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今（27）日在教師節前夕公布「高雄教育未來式」政見，主張「班級小一點、老師鬆一點、照顧多一點、孩子亮一點、學習強一點、世界大一點、未來近一點」七大方向。

賴瑞隆指出，前段時間已陸續向各大教師團體請益並簽署政策訴求，並全面匯集各方建議。他承諾，未來將納入教師、校長、家長團體，以及學生、幼教、特教、技職教育代表，親自主持圓桌會議，尋求對話、凝聚共識，並具體提出「教育承諾儀表板」，第一階段以2030年為節點，定期公開政策落實進度，供各界檢視。

賴瑞隆表示，「老師鬆一點」將建立行政減量指標、大幅減低行政負擔，推動非教學行政逐步專業化、持續降低行政教師授課負擔、一校一資訊專責人力，並建立「校園事件專業支援中心」，提供法律、心理及親師調處等支持。

「班級小一點」將逐步降低班級人數，強化融合教育支持，並優先檢討幼教師生比；「照顧多一點」則以充實心理、社工、輔導、特教及學務校安人力為目標，打造安全校園，並大幅提升午餐食安、營養及食材品質，以在地、當季的可溯源食材為優先，讓孩子不只吃得飽，也吃得更好。

「孩子亮一點」將推動「一校一亮點」，依學校與地方特色發展閱讀、藝術、運動、科技、海洋等課程；「學習強一點」則建立分齡AI素養、以科技減輕教學負擔、強化數位公民教育及基礎學力追蹤。

賴瑞隆強調說，「世界大一點」將以雙語教育預算倍增為基礎，並將進一步走向國際教育，在不增加教師負擔的前提，推動一校一國際共學夥伴、學生海外學習、教師國際培力及偏鄉雙語保障，並兼顧母語；「未來近一點」則串聯高中、技職、大專院校與產業，強化生涯探索、產學合作及實習就業，並打造「15分鐘終身學習圈」，協助各年齡層的市民都能夠培養第二專長。

賴瑞隆表示，高雄必須提前布局，推動教育再升級。未來衡量教育進步，不只看辦了多少活動，更要看班級有沒有真的小一點、老師有沒有少忙一點、需要幫助的孩子有沒有被接住，以及每個學生是否擁有更多能力與選擇。