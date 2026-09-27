新竹綠白頻互動 柯文哲：藍白破局「灰犀牛」怎不處理

藍白在竹北合作破局衝擊竹縣選情。民眾黨創黨主席柯文哲前晚赴竹縣輔選，和民進黨縣長參選人鄭朝方寒暄握手，掀起「綠白合」議論。無獨有偶，鄭朝方昨晚與綠白竹北市長參選人又同台。柯文哲昨還原現場說鄭來致意他沒什麼好避，他也提到，兩黨主席從藍白竹北破局到現在都不處理這頭「灰犀牛」，太奇怪了。

新竹縣長選舉由國民黨立委徐欣瑩對上鄭朝方，民眾黨沒提名人參選，不過藍白竹北破局，民眾黨決議黨員不得替徐欣瑩站台或合作。

柯文哲前晚在新豐參加中秋活動時，鄭朝方上前主動握手寒暄，前後約二分鐘。鄭朝方昨晚再與綠、白竹北市長參選人曾聖凱、邱臣遠在地方活動同台，鄭朝方向二人喊話「善待竹北」。

邱臣遠昨說，跑行程碰到不同陣營參選人都會彼此問候；相較於鄭朝方「開大門走大路」，徐欣瑩確實有所保留。

徐欣瑩辦公室說謠傳不是事實，徐欣瑩前天沒到場，她對柯文哲心存感激，加上兩家世代之交，不會排斥見面。藍營質疑鄭朝方刻意營造「綠白合」。鄭朝方辦公室發言人蘇愛婷說，當天確實是巧遇，鄭尊重政壇前輩，主動上前打招呼，就趕下一個行程。

柯文哲昨在宜蘭以管理學理論為例，稱竹北破局是「黑天鵝」，事先無法預期，但破局後都不處理才是「灰犀牛」，兩黨主席到現在還不處理善後，真是太奇怪了。

民眾黨主席黃國昌昨在花蓮回應，白藍在其他縣市溝通均十分順暢。至於綠白合揣測，無須過度政治聯想。

國民黨文傳會主委陳以信說，將持續以最大誠意與耐心深化藍白互信。