聽新聞
0:00 / 0:00

新竹綠白頻互動 柯文哲：藍白破局「灰犀牛」怎不處理

聯合報／ 記者黃羿馨王燕華屈彥辰王小萌／連線報導

藍白在竹北合作破局衝擊竹縣選情。民眾黨創黨主席柯文哲前晚赴竹縣輔選，和民進黨縣長參選人鄭朝方寒暄握手，掀起「綠白合」議論。無獨有偶，鄭朝方昨晚與綠白竹北市長參選人又同台。柯文哲昨還原現場說鄭來致意他沒什麼好避，他也提到，兩黨主席從藍白竹北破局到現在都不處理這頭「灰犀牛」，太奇怪了。

2026九合一選舉

新竹縣長選舉由國民黨立委徐欣瑩對上鄭朝方，民眾黨沒提名人參選，不過藍白竹北破局，民眾黨決議黨員不得替徐欣瑩站台或合作。

柯文哲前晚在新豐參加中秋活動時，鄭朝方上前主動握手寒暄，前後約二分鐘。鄭朝方昨晚再與綠、白竹北市長參選人曾聖凱、邱臣遠在地方活動同台，鄭朝方向二人喊話「善待竹北」。

邱臣遠昨說，跑行程碰到不同陣營參選人都會彼此問候；相較於鄭朝方「開大門走大路」，徐欣瑩確實有所保留。

徐欣瑩辦公室說謠傳不是事實，徐欣瑩前天沒到場，她對柯文哲心存感激，加上兩家世代之交，不會排斥見面。藍營質疑鄭朝方刻意營造「綠白合」。鄭朝方辦公室發言人蘇愛婷說，當天確實是巧遇，鄭尊重政壇前輩，主動上前打招呼，就趕下一個行程。

柯文哲昨在宜蘭以管理學理論為例，稱竹北破局是「黑天鵝」，事先無法預期，但破局後都不處理才是「灰犀牛」，兩黨主席到現在還不處理善後，真是太奇怪了。

民眾黨主席黃國昌昨在花蓮回應，白藍在其他縣市溝通均十分順暢。至於綠白合揣測，無須過度政治聯想。

國民黨文傳會主委陳以信說，將持續以最大誠意與耐心深化藍白互信。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柯文哲中秋跑攤遇藍綠

竹北藍白合破局引憂…柯文哲促善後 國民黨強調不影響大局

鄭朝方連2天與白營同框！今同台邱臣遠、曾聖凱喊「善待竹北」

熱線柯P 柯志恩：高雄藍白合沒有問題

相關新聞

文化政見比拚 李四川推文化幣 蘇巧慧打大平台

新北市長選舉激戰中，藍綠昨天文化政見大比拚，國民黨李四川發布文化三政策，包括每年規畫十五萬份六百元文化幣，可看戲買書還可看展覽，還有辦新北國際藝術節、提供創作免場租等，要讓世界看見新北。民進黨蘇巧慧說，藉由選戰推廣在地文化特色，今將邀請國寶級藝師唐美雲至三重演出，宣示打造新北成為文化大平台的決心。

游淑貞、黃國昌同框 花蓮藍白合掀話題

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞昨上午在市場掃街拜票，與前來輔選的民眾黨主席黃國昌「巧遇」，下午民眾黨在花蓮市辦活動游專程到場致意，藍白合不合引起討論。黃國昌說，期待黨提名的戴于文當選花蓮市長，游鄉長也能當選縣長，縣市合作一起讓花蓮大步向前。

萬安旋風對決「洋流」中山區福德宮拚人氣

首都市長選舉掀起全國關注，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋昨都出席中山區宮廟晚宴，雙方粉絲集結，上演「萬安旋風」對決「洋流」戲碼。不過最近選戰抹黑造謠頻傳，蔣萬安表示，持續地用認知作戰在台北市找敵人，絕大部分市民不會接受。沈伯洋以自己被攻擊為例說，側翼抹黑在這場選舉漸漸無效，流量愈來愈低。

新竹綠白頻互動 柯文哲：藍白破局「灰犀牛」怎不處理

藍白在竹北合作破局衝擊竹縣選情。民眾黨創黨主席柯文哲前晚赴竹縣輔選，和民進黨縣長參選人鄭朝方寒暄握手，掀起「綠白合」議論。無獨有偶，鄭朝方昨晚與綠白竹北市長參選人又同台。柯文哲昨還原現場說鄭來致意他沒什麼好避，他也提到，兩黨主席從藍白竹北破局到現在都不處理這頭「灰犀牛」，太奇怪了。

藍看洋流如雙面刃：加溫選戰 可催出在野基本盤

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日從首都刮起「洋流」，國民黨人士評估是「雙面刃」，推升綠營投票率之餘，也喚起選民對大罷免的警覺，催出藍白基本盤。民眾黨人士認為，洋流難以轉為真實投票率，不過可加溫選戰，進而讓第三勢力被看見。

綠操盤手悲觀：洋流跟大罷免同群人 恐難逆轉選情

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期打出一波「洋流」攻勢，所到之處都是人潮，藍營質疑是假象。綜合綠營操盤手看法，洋流是真的，和支持大罷免恐怕是同一群人，要拉到與台北市長蔣萬安在誤差範圍內相當有難度；不過，從固守基本盤而言已達標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。