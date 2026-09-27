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藍看洋流如雙面刃：加溫選戰 可催出在野基本盤

聯合報／ 記者王小萌屈彥辰／台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日從首都刮起「洋流」，國民黨人士評估是「雙面刃」，推升綠營投票率之餘，也喚起選民對大罷免的警覺，催出藍白基本盤。民眾黨人士認為，洋流難以轉為真實投票率，不過可加溫選戰，進而讓第三勢力被看見。

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藍營人士指出，不論洋流是自然成形或刻意營造，沈伯洋的崛起反映出台北市長蔣萬安與市府團隊過去一段時間爭議頻傳、接連出包的負面印象；在鼠患與內湖淹水事件爆發前，蔣萬安及其核心幕僚確實顯得有些自滿，藍營內部一度視其為「馬英九第二」。

該人士指出，近日有民調稱蔣萬安僅領先沈伯洋一點二個百分點，差距看似不現實，對蔣的選情反而利大於弊；這不僅促使蔣萬安低調回防市政本業，更激起藍營基層的危機意識，支持者群組天天自發圖卡，熱烈拉票催票。

另有藍營人士分析，洋流一方面凝聚深綠士氣、推升綠營投票意願；另一方面也喚起選民對大罷免的警覺，進而催出藍白基本盤。從台北市的選民結構來看，若藍綠白的投票率同時衝高，對沈伯洋極為不利，蔣萬安在中間選民層面亦保有絕對優勢。

該人士說，蔣萬安的連任之戰「不只是贏，更要大贏」，贏沈伯洋十五個百分點僅是基本門檻，因此蔣必須持續放低身段、採取哀兵姿態。

民眾黨人士認為，洋流屬綠營側翼與媒體堆疊出來的風潮，但從多份民調並未看出已經轉化為實際支持度。

該人士指出，洋流效應或許會讓本不關注選戰的人稍微關心，但畢竟是首都市長選戰，不應太過娛樂化而忽略真正市政問題；民眾黨台北市議員陳宥丞說，樂見正面選舉和理性政策辯論，也期待在選情異常冷清的今年能提高得票率，對於第三勢力才有更多的機會被看見。

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