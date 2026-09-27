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綠操盤手悲觀：洋流跟大罷免同群人 恐難逆轉選情

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期打出一波「洋流」攻勢，所到之處都是人潮，藍營質疑是假象。綜合綠營操盤手看法，洋流是真的，和支持大罷免恐怕是同一群人，要拉到與台北市長蔣萬安在誤差範圍內相當有難度；不過，從固守基本盤而言已達標。

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民進黨操盤人士表示，動員和自發前來的民眾，區別相當明顯，藍營政治人物只要到沈拜票場走一回，就知道洋流絕非人造，這是基本事實。

民進黨操盤人士指出，綠營北市選情整體上升的同時並非沒有隱憂，走進沈伯洋掃街和造勢現場就會發現，這些自發而來的群眾交談內容，不乏要蔣萬安驗ＤＮＡ等言論；內部分析也顯示，洋流的組成絕大部分還是以民進黨支持者為主，不若當年「韓流」擴大了選民支持基礎。

該人士說，這樣的場景和大罷免時期相當類似，看似就要「大成功」了，但其實都是同一群同溫層在積極表態的結果，後來的「青鳥運動」和現在「洋流」都有一樣的問題，凝聚了綠營支持者，卻嚇跑了中間選民，偏偏台北市的基本盤是藍大於綠。

民進黨選務人士則分析，洋流為大罷免失敗後的綠營支持者提供了情緒出口，造就熱烈場面，也拉升支持度；但當然不是坊間民調所做的只差距一個百分點，單靠同一群高表態率的基本盤，要拉近到民調誤差範圍內，坦白講有相當難度。

該人士說，沈伯洋當初被提名參選時，黨內外一片看衰，甚至討論起沈伯洋會不會失守得票率三成五的「李應元防線」；如今洋流要拚逆轉勝還要加把勁，但對沈伯洋來說，炒熱選情的程度已超乎預期，至少選得漂亮、固守住民進黨基本盤，無論最後結果如何，沈伯洋都已經贏了。

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