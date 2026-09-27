萬安旋風對決「洋流」中山區福德宮拚人氣

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）與台北市長蔣萬安，昨晚先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，兩人都受到民眾的熱烈歡迎。記者黃義書／攝影

首都市長選舉掀起全國關注，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋昨都出席中山區宮廟晚宴，雙方粉絲集結，上演「萬安旋風」對決「洋流」戲碼。不過最近選戰抹黑造謠頻傳，蔣萬安表示，持續地用認知作戰在台北市找敵人，絕大部分市民不會接受。沈伯洋以自己被攻擊為例說，側翼抹黑在這場選舉漸漸無效，流量愈來愈低。

中山區雖然偏綠，卻是蔣萬安立委時期的本命區。沈伯洋和蔣萬安昨晚一前一後出席中山區中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，加上現場支持者分別簇擁，較勁意味濃。當地人士說，昨是席開一百桌、有上千人的大場面，參加者主要是地方居民、信徒還有宮廟組織幹部，是藍綠陸戰必爭之地。

昨天六時許就湧入大批藍綠支持者，在餐會兩側各自排成上百公尺隊伍，帶著應援旗幟、小物準備迎接蔣萬安、沈伯洋，不過廟方兩邊不得罪，兩人入場時，分別祝福沈當選，也祝蔣萬安連任甚至步步高升選總統。

沈約七時到場，粉絲高喊「我的市長沈伯洋」，不斷要求拍照簽名，沈在大批粉絲簇擁下上台致詞表示，洋流流進福德宮，流進了溫暖，但待會蔣萬安致詞，大家要保持風度。

大約半小時後，蔣萬安到場立即被粉絲重重包圍，要求握手和自拍，「蔣萬安凍蒜」的聲浪此起彼落。蔣萬安說，中山區是他的「起家厝」，過去十年被鄉親照顧疼惜很多，「讓我繼續為大家打拚好不好？」

教育局最近針對綠營宣稱金華國中食物中毒接連闢謠，綠營反擊北市府新聞稿變競辦新聞稿。

蔣萬安昨天說，今天造謠的人，反而批評「澄清跟闢謠太用力」，這樣荒謬言論，大家就一笑置之；但是民進黨議員簡舒培對金華國中不實指控，已經造成校方、家長跟孩子們的名譽極度嚴重損害，沈伯洋竟說「這不是造謠，只是把事實攤開來討論」。

蔣萬安回憶，沈伯洋曾在立法院主張「第五縱隊論」，說要把基層的里長、民代、台商，甚至陸配，列為高風險族群來監控，沈伯洋的相關言論都是透過製造民眾恐慌，獲取個人政治利益；到了這次選舉，又有人為了個人利益要認知作戰，特別引起恐慌，傷害到金華國中的家長、學生甚至校譽，非常不可取。他說，持續地用認知作戰在台北市找敵人，絕大部分市民不會接受。

沈伯洋日前在五分埔掃街拜票遭控推倒長者，事後被發現是沈扶起對方。沈伯洋說，這種側翼抹黑在這場選舉裡漸漸無效，流量愈來愈低；到處都有直播可佐證，民眾也不喜歡這種負面抹黑，最後要看的還是政見和市政，這才是大家喜歡的。

被問到「洋流」反而刺激藍營投票率，沈伯洋說，蔣萬安選情非常穩定領先，他作為挑戰者，目標很簡單，就是要說服市民為什麼沈伯洋是更好的選擇。

蔣萬安表示，選舉確實非常競爭也很激烈，他戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。