聽新聞
0:00 / 0:00

竹北藍白合破局引憂…柯文哲促善後 國民黨強調不影響大局

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

竹北藍白合破局引發外界關注外溢效應。民眾黨創黨主席柯文哲以「黑天鵝」形容破局，直指事後不處理是「灰犀牛」，呼籲兩黨主席應盡速商談善後；國民黨文傳會主委陳以信則回應，竹北屬地方特殊性個案，不影響合作大局。

2026九合一選舉

柯文哲今到宜蘭輔選，對於竹北藍白合破局效益是否擴及宜蘭，他舉管理學知名理論，表示破局是「黑天鵝」，事先無法預期，但破局後都不處理才是「灰犀牛」，兩黨主席應該談一下怎麼善後，到現在還不處理太奇怪了。

陳以信表示，國民黨主席鄭麗文先前已多次說明，竹北具有地方特殊性，雙方在人選安排上雖有不同評估，但不影響藍白合作大局。

陳以信指出，目前竹北狀況並未產生外溢效應，其他縣市藍白合作仍然順利。鄭麗文始終珍惜雙方互信，也會繼續以「最大誠意、最大耐心」保持溝通、深化合作，不會讓單一選區歧見影響全台藍白合作。

藍白合 柯文哲 竹北 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

熱線柯P 柯志恩：高雄藍白合沒有問題

柯文哲中秋跑攤遇藍綠

國民黨固本動員拚催投票率 10月啟動大型造勢為選戰加溫

鄭朝方連2天與白營同框！今同台邱臣遠、曾聖凱喊「善待竹北」

相關新聞

「洋流」反而助攻選情？ 蔣萬安坦言戒慎恐懼：毫不大意、如履薄冰

台北市長選戰升溫，藍營人士認為「洋流」反而有助於市長蔣萬安的選情，並提高藍營支持者的投票率。對此，蔣萬安下午受訪指出，現在選舉確實非常競爭，也非常地激烈。那對我來講，我就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰

蔣萬安立院簡介改了遭質疑假學歷？北市府曝真相：立法院更新正確翻譯

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安被綠爆出在立院的簡歷，突然被修改，學歷從SJD變JD。北市府上午回擊，中文學歷資料始終都正確，相關英文資訊，感謝立法院隨即更新為正確翻譯。

竹北藍白合破局引憂…柯文哲促善後 國民黨強調不影響大局

竹北藍白合破局引發外界關注外溢效應。民眾黨創黨主席柯文哲以「黑天鵝」形容破局，直指事後不處理是「灰犀牛」，呼籲兩黨主席應盡速商談善後；國民黨文傳會主委陳以信則回應，竹北屬地方特殊性個案，不影響合作大局。

竹北藍白合破局⋯柯文哲嘆兩黨主席不善後很奇怪 黃國昌回應了

竹北藍白合破局，支持者擔憂效應外溢，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天說「兩黨主席至今不善後，他覺得很奇怪」。黃國昌說「竹北的事情留在竹北處理」，與其他藍營縣市首長參選人目前合作沒有出現太大問題。

文化政見比拚 李四川推文化幣 蘇巧慧打大平台

新北市長選舉激戰中，藍綠昨天文化政見大比拚，國民黨李四川發布文化三政策，包括每年規畫十五萬份六百元文化幣，可看戲買書還可看展覽，還有辦新北國際藝術節、提供創作免場租等，要讓世界看見新北。民進黨蘇巧慧說，藉由選戰推廣在地文化特色，今將邀請國寶級藝師唐美雲至三重演出，宣示打造新北成為文化大平台的決心。

游淑貞、黃國昌同框 花蓮藍白合掀話題

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞昨上午在市場掃街拜票，與前來輔選的民眾黨主席黃國昌「巧遇」，下午民眾黨在花蓮市辦活動游專程到場致意，藍白合不合引起討論。黃國昌說，期待黨提名的戴于文當選花蓮市長，游鄉長也能當選縣長，縣市合作一起讓花蓮大步向前。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。