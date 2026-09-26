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竹北藍白合破局引憂…柯文哲促善後 國民黨強調不影響大局
竹北藍白合破局引發外界關注外溢效應。民眾黨創黨主席柯文哲以「黑天鵝」形容破局，直指事後不處理是「灰犀牛」，呼籲兩黨主席應盡速商談善後；國民黨文傳會主委陳以信則回應，竹北屬地方特殊性個案，不影響合作大局。
柯文哲今到宜蘭輔選，對於竹北藍白合破局效益是否擴及宜蘭，他舉管理學知名理論，表示破局是「黑天鵝」，事先無法預期，但破局後都不處理才是「灰犀牛」，兩黨主席應該談一下怎麼善後，到現在還不處理太奇怪了。
陳以信表示，國民黨主席鄭麗文先前已多次說明，竹北具有地方特殊性，雙方在人選安排上雖有不同評估，但不影響藍白合作大局。
陳以信指出，目前竹北狀況並未產生外溢效應，其他縣市藍白合作仍然順利。鄭麗文始終珍惜雙方互信，也會繼續以「最大誠意、最大耐心」保持溝通、深化合作，不會讓單一選區歧見影響全台藍白合作。
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