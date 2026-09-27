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中市選戰 江啟臣、何欣純端創業政策

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）前晚到東區旱溪夜市「迺夜市」，提出「庶民經濟三支箭」政見。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）前晚到東區旱溪夜市「迺夜市」，提出「庶民經濟三支箭」政見。圖／江啟臣競總提供

國民黨台中市長參選人江啟臣中秋夜「迺夜市」時，拋出「庶民經濟」話題，強調要讓基層的微型企業與攤商能實質受惠，創造「百業齊發」的繁榮景況。民進黨參選人何欣純主張，中央、地方合作，降低中小微企業轉型與創業門檻，還要打造大里菸葉廠為台中版「松菸」文創園區。

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江啟臣與立委羅廷瑋、市議員李中、林霈涵中秋夜「迺」東區旱溪夜市。江啟臣表示，夜市與傳統市場是台中的靈魂，更是「庶民經濟」的最真實縮影；要帶動整體經濟發展，不能只靠大型建設與園區，更要讓基層微型企業與攤商能實質受惠。

江啟臣提出「庶民經濟三支箭」政見，首先是「推動數位轉型與行銷整合」，市府應主動協助攤商導入多元支付與數位點數系統，並結合「台中購物節」等大型城市行銷活動，將線上流量實質轉化為線下消費，把觀光客逛夜市的消費留在臺中，成為每位攤販最扎實的業績。

江啟臣承諾未來若擔任市長，將編列專案預算，針對全市傳統市場的公共衛生、停車空間與動線規劃全面改善，打造更舒適的消費環境；年輕人選擇在夜市微型創業，未來將檢討並提供合理的規費與租金輔導機制，並引入微型創業貸款利息補貼，鼓勵更多青年留在台中打拚。

民進黨台中市長參選人何欣純（後排右）昨參加霧峰音樂活動，規畫在大里菸葉廠打造台中版「松菸」。圖／何欣純競總提供
民進黨台中市長參選人何欣純（後排右）昨參加霧峰音樂活動，規畫在大里菸葉廠打造台中版「松菸」。圖／何欣純競總提供

何欣純昨提出「六星新屯區」政策，她表示推動大里菸葉廠修復活化，打造「台中版松菸」的文創園區，保留歷史建築特色，結合文創展演、青創基地及共享空間，為老空間帶來新的活力生命。

何欣純表示，中小微企業是台中經濟重要基礎，市府應更積極扮演「資源整合者」與「產業陪跑者」角色，主動盤點市場、夜市及各地商圈需求，銜接中央資源，協助業者改善營業環境、推動數位轉型、品牌行銷及拓展智慧通路，讓政府資源真正送進第一線。

何欣純表示，未來要透過中央地方合作，降低中小微企業轉型與創業門檻，讓老店能永續經營、新店有機會被看見、年輕人敢在台中創業，進一步把市場與商圈的人潮轉化為實際商機。

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