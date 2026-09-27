彰縣之爭…陳素月大咖相助 魏平政等待強援

距地方公職選舉投票只剩三個月，國民黨彰化縣長參選人魏平政還找不到競總主任委員，不過昨與副議長許原龍同台造勢，喊出「國民黨全壘打」。民進黨彰化縣長參選人陳素月則是大軍壓境，昨天有副總統蕭美琴助選，今天更有賴清德總統為農業後援會加持，意圖瓦解藍營長期的農業系統優勢。

副總統蕭美琴（前排左三），昨到民進黨彰化縣長參選人陳素月（前排左二）的競選總部加油打氣。記者劉明岩／攝影

蕭美琴副總統昨分別由陳素月等人陪同，深入國民黨彰化縣長王惠美的本命區鹿港鎮，先後到奉天宮、天后宮等宮廟贈匾或參香。隨後抵達陳素月競選總部，參加約有三百人參加的「姐妹暨新住民挺素月後援會」茶會。

蕭美琴感性地說，陳素月是她眼中最強的地方媽媽，從基層做起，歷經兩屆議員與四屆立法委員歷練，對她的選情非常有信心。她稱讚彰化縣就是女力發揮能量的典範，民進黨過去出過周清玉與翁金珠女性前縣長，接下來要交棒給陳素月。

陳素月承諾未來入主縣府，將力推「民政處單一窗口，服務主動派案」，同時擴充「母語通譯陪伴機制」，讓姐妹在就醫與親師座談時溝通無礙，未來將以制度整合者的角色，把長輩、孩子與全體女性的權益照顧好。

陳素月今天下午在鹿港將舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」成立大會，串聯全縣廿六鄉鎮市農會、農業團體等，賴清德總統及農業部長陳駿季都將到場，預期將大挖藍營農業系統的牆腳。

國民黨彰化縣長參選人魏平政昨天參加副議長許原龍競選總部成立大會，與許原龍一起進場及造勢。許原龍將角逐下屆議長寶座，在議長謝典霖因賄選案被羈押後更添勝算。許原龍表示，希望選民再度支持他進入縣議會，並有機會擔任縣議長。

魏平政在台上未發言，活動結束後表示，會場中很多人都說會投給他，感覺整個氛圍都不一樣；對於議長謝典霖及父親謝新隆被羈押，他認為一定會影響他的選情，不過選舉還是要靠自己全力以赴。

外傳國民黨主席鄭麗文將兼魏平政競總主委職務，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田否認，強調「人選還未確定」；魏平政表示，用最大誠意繼續邀請王惠美縣長接任競總主委。

無黨籍縣長參選人邱建富除參與地方活動，也舉辦「廟口開講」，透過面對面交流方式，近距離與選民互動，爭取支持。