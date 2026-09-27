文化政見比拚 李四川推文化幣 蘇巧慧打大平台

新北市長選舉激戰中，藍綠昨天文化政見大比拚，國民黨李四川發布文化三政策，包括每年規畫十五萬份六百元文化幣，可看戲買書還可看展覽，還有辦新北國際藝術節、提供創作免場租等，要讓世界看見新北。民進黨蘇巧慧說，藉由選戰推廣在地文化特色，今將邀請國寶級藝師唐美雲至三重演出，宣示打造新北成為文化大平台的決心。

李四川昨至瑞芳拜訪天主教育化民族舞蹈團暨發布文化政策，他說，新北市有相當多文化人，計畫每年發放十五萬份六百元文化幣，可看戲買書還可看展覽，相關藝文活動都可以使用，只要設籍新北都可參加抽籤。

其次是推動新北國際藝術節，李四川要結合新北美術館及所有藝文場館，讓國外藝文團隊到新北，也讓新北藝文人才能走向國際。第三將檢討閒置或可活化公有空間，讓新北在地藝文人才進駐使用，免場租費用，讓新北的文化人留在新北。

李四川前晚在臉書公布他唱歌仔戲畫面，他親自體會「台上一分鐘，台下十年功」，承諾若當選將再演一次讓長輩開心。李昨還提及將興建九份觀光纜車、推動水金九舊坑道台車升級在地觀光等政見。

蘇巧慧昨參加新店「十四張斯馨祠」遶境，她指新北各區都有獨特的故事與美景，將善用市府資源，結合新北山海特色，讓全區特色躍上舞台，創造跨界與多元的文化新活力。

蘇巧慧提及文化政見，她立委任內深耕教育文化委員會，除了推動影視音協拍與ACGN產業發展外，更實施「公共借閱權」制度，保障創作者與譯者的圖書借閱報酬。蘇說，日前向唐美雲老師請益歌仔戲身段與拋水袖技巧，希望藉由親身體驗，吸引更多年輕世代關注傳統藝文，共同營造更蓬勃發展的本土創作環境。

蘇巧慧昨還成立陳姓宗親後援會，向支持者喊話「這次選舉沒有很難，選你想要一起走下去的人就對了」。