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文化政見比拚 李四川推文化幣 蘇巧慧打大平台

聯合報／ 記者林媛玲王長鼎／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川昨天至瑞芳拜訪天主教育化民族舞蹈團並發布文化三政策。記者胡經周／攝影
國民黨新北市長參選人李四川昨天至瑞芳拜訪天主教育化民族舞蹈團並發布文化三政策。記者胡經周／攝影

新北市長選舉激戰中，藍綠昨天文化政見大比拚，國民黨李四川發布文化三政策，包括每年規畫十五萬份六百元文化幣，可看戲買書還可看展覽，還有辦新北國際藝術節、提供創作免場租等，要讓世界看見新北。民進黨蘇巧慧說，藉由選戰推廣在地文化特色，今將邀請國寶級藝師唐美雲至三重演出，宣示打造新北成為文化大平台的決心。

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李四川昨至瑞芳拜訪天主教育化民族舞蹈團暨發布文化政策，他說，新北市有相當多文化人，計畫每年發放十五萬份六百元文化幣，可看戲買書還可看展覽，相關藝文活動都可以使用，只要設籍新北都可參加抽籤。

其次是推動新北國際藝術節，李四川要結合新北美術館及所有藝文場館，讓國外藝文團隊到新北，也讓新北藝文人才能走向國際。第三將檢討閒置或可活化公有空間，讓新北在地藝文人才進駐使用，免場租費用，讓新北的文化人留在新北。

李四川前晚在臉書公布他唱歌仔戲畫面，他親自體會「台上一分鐘，台下十年功」，承諾若當選將再演一次讓長輩開心。李昨還提及將興建九份觀光纜車、推動水金九舊坑道台車升級在地觀光等政見。

蘇巧慧昨參加新店「十四張斯馨祠」遶境，她指新北各區都有獨特的故事與美景，將善用市府資源，結合新北山海特色，讓全區特色躍上舞台，創造跨界與多元的文化新活力。

蘇巧慧提及文化政見，她立委任內深耕教育文化委員會，除了推動影視音協拍與ACGN產業發展外，更實施「公共借閱權」制度，保障創作者與譯者的圖書借閱報酬。蘇說，日前向唐美雲老師請益歌仔戲身段與拋水袖技巧，希望藉由親身體驗，吸引更多年輕世代關注傳統藝文，共同營造更蓬勃發展的本土創作環境。

蘇巧慧昨還成立陳姓宗親後援會，向支持者喊話「這次選舉沒有很難，選你想要一起走下去的人就對了」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧，昨天出席陳姓宗親後援會成立大會，並與支持者握手致意。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧，昨天出席陳姓宗親後援會成立大會，並與支持者握手致意。記者葉信菉／攝影

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