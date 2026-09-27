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游淑貞、黃國昌同框 花蓮藍白合掀話題

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
民眾黨昨在花蓮市辦活動，國民黨縣長參選人游淑貞（中）到場與民眾黨主席黃國昌（右二）同框。記者王燕華／攝影
民眾黨昨在花蓮市辦活動，國民黨縣長參選人游淑貞（中）到場與民眾黨主席黃國昌（右二）同框。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞昨上午在市場掃街拜票，與前來輔選的民眾黨主席黃國昌「巧遇」，下午民眾黨在花蓮市辦活動游專程到場致意，藍白合不合引起討論。黃國昌說，期待黨提名的戴于文當選花蓮市長，游鄉長也能當選縣長，縣市合作一起讓花蓮大步向前。

2026九合一選舉

花蓮縣長選舉有四人參選，其中主要參選人除了游淑貞，另有兩位泛藍陣營的縣議員魏嘉賢及議長張峻，民眾黨未提縣長人選，但在花蓮市長提名戴于文，挑戰現任的國民黨籍魏嘉彥。藍白是否合作，一直是縣長選戰討論的話題。

游淑貞、黃國昌昨在花蓮兩度同框，上午在吉安仁里市場拜票時巧遇，互喊加油，下午民眾黨在花蓮市民廣場舉親子嘉年華，游專程到場致意，雙方互釋善意，讓花蓮縣長選舉「藍白合」話題升溫。

黃國昌雖未明確表態花蓮也要藍白合，但他受訪時表示，游淑貞作為重要的縣長參選人，來這邊互動，與大小朋友打招呼，再正常不過，不需要搞得太政治。但他也期待，如果未來戴于文當選市長，游也能當選縣長，縣市合作一起讓花蓮大步向前，對所有的花蓮人都是一件很好的事情。

游淑貞對縣長選舉藍白合抱持開放態度，但現任花蓮市長就是國民黨籍，市長選舉部分她未明確說明。但她表示，未來若有機會承擔縣政責任，民眾黨提出的政策建議只要符合花蓮實際需求、經過專業評估並有助於縣民福祉，都願意傾聽、研究，並審慎納入推動。

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