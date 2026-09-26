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吳品叡、黃嫈珺合體辦千人歌廳秀 侯友宜合唱「故鄉」返鄉輔選

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
新北市長侯友宜今晚在嘉義朴子家鄉，攜手嘉義縣長參選人吳品叡、朴子市長參選人黃嫈珺合唱故鄉。記者黃于凡／攝影
新北市長侯友宜今晚在嘉義朴子家鄉，攜手嘉義縣長參選人吳品叡、朴子市長參選人黃嫈珺合唱故鄉。記者黃于凡／攝影

嘉義縣議員黃嫈珺轉戰朴子市長、朴子市長吳品叡參選嘉義縣長，兩人今晚合體在朴子牛桃灣牌樓舉辦歌廳秀晚會，邀請新北市長侯友宜回家鄉團聚，上台合唱「故鄉」，千人齊聚看歌廳秀，場面相當熱鬧。

2026九合一選舉

侯友宜出生於嘉義縣朴子市，與黃嫈珺父親黃文峯是東石國中同窗摯友，兩家比鄰而居將近50年。黃嫈珺曾以朴子天公壇藝閣身分與侯友宜同框，遭民進黨停權處分，但她認為選舉是一時的，做人是一輩子的，2024年7月宣布退出民進黨，兩家深厚情誼不言而喻。

侯友宜說，父親賣豬肉拉拔一家四口長大，綽號叫做「殺豬濱」，他帶著感恩的心回來，現在嘉義縣老人變多，年輕人離開故鄉，吳品叡年輕、有魄力，清償公所負債，執政八年讓他欽佩，還規畫日間照顧、公共托育，鼓勵年輕人回來，相信能勝任縣長職務，打造不一樣的嘉義縣。

黃嫈珺說，她上任將爭取輕軌延伸至朴子市，帶動交通及觀光發展，目前朴子面臨淹水風險，縣長翁章梁僅向台積電承諾不再讓基地淹水，卻無法向人民承諾不再淹水，她規畫新建滯洪池，徹底解決淹水問題，另也推動長照小黃公車，透過里長協助預約，讓長者就醫更方便。

侯友宜也說，他從小看黃嫈珺長大，黃文峯是他的同學，10多年來不分黨派認真做事，提出輕軌延伸很有眼光，可帶動朴子地區發展，中央和地方需要合作推動，另也提出老人就醫、滯洪池等政見，提升朴子市社會福利及城市韌性，希望嘉義縣長支持吳品叡、朴子市長黃嫈珺。

嘉義縣長參選人吳品叡、朴子市長參選人黃嫈珺今晚舉辦歌廳秀，千人齊聚氣氛相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長參選人吳品叡、朴子市長參選人黃嫈珺今晚舉辦歌廳秀，千人齊聚氣氛相當熱鬧。記者黃于凡／攝影

新北市長侯友宜今晚在嘉義朴子家鄉，攜手嘉義縣長參選人吳品叡、朴子市長參選人黃嫈珺合唱故鄉。記者黃于凡／攝影
新北市長侯友宜今晚在嘉義朴子家鄉，攜手嘉義縣長參選人吳品叡、朴子市長參選人黃嫈珺合唱故鄉。記者黃于凡／攝影

黃嫈珺 侯友宜 吳品叡 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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