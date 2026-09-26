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鄭朝方連2天與白營同框！今同台邱臣遠、曾聖凱喊「善待竹北」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鄭朝方感性表示，之所以特別邀請兩人，是因為「竹北之於我而言，就是我心中最捨不得的那一塊」，期許兩人不僅要優秀，也要成為善良、有信用的人。圖／讀者提供
鄭朝方感性表示，之所以特別邀請兩人，是因為「竹北之於我而言，就是我心中最捨不得的那一塊」，期許兩人不僅要優秀，也要成為善良、有信用的人。圖／讀者提供

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方昨天才與民眾黨創黨主席柯文哲握手同框，今天「綠白」再合體。鄭今晚在竹北三天王演唱會上，與民進黨竹北市長參選人曾聖凱、民眾黨參選人邱臣遠同台，兩人輪番獻唱，鄭更公開懇託兩人「善待竹北」。

2026九合一選舉

新竹縣竹北市公所「城中城・歌中歌—盛事傳奇三天王竹北演唱會」今晚在縣政六路、雙市公園登場，邀請趙傳、巫啟賢、李聖傑三名歌手首度同台，現場並結合市集、野餐草地，吸引大批民眾到場。

值得注意的是，除了三天王登台，台下也意外上演竹北市長選戰的「同台秀」。民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方在活動中，特別介紹同黨竹北市長參選人曾聖凱，以及民眾黨竹北市長參選人邱臣遠。

邱臣遠率先獻唱趙傳「我終於失去了你」，唱完後向鄭朝方表示：「謝謝市長！這首歌因為劉德華有翻唱過，所以我也很喜歡」，曾聖凱則接棒演唱趙傳「我是一隻小小鳥」，唱到「想要飛，卻怎麼樣也飛不高」時，還自嘲「看來這個沙啞破音，要我飛高一點」，引來現場歡呼。

鄭朝方隨後表示，不管是曾聖凱的「一隻小小鳥」要為竹北飛得高，或是邱臣遠有沒有機會「得到竹北」，兩人都是優秀人才，也請台下民眾給予掌聲。

鄭朝方更感性表示，之所以特別邀請兩人，是因為「竹北之於我而言，就是我心中最捨不得的那一塊」，期許兩人不僅要優秀，也要成為善良、有信用的人，「善待竹北，好不好？我代替竹北市民向兩位來懇託。」

鄭朝方昨天才在新豐鄉中秋活動巧遇柯文哲，主動上前握手寒暄，兩人互動引發選戰話題；今天又與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠同台，連續兩天出現綠白互動畫面，也讓原本以音樂為主角的三天王演唱會，增添不少選戰話題。

鄭朝方表示，竹北去年舉辦「三天后」演唱會，邀請辛曉琪、萬芳及潘越雲演出，今年改由「三天王」接棒，趙傳、巫啟賢、李聖傑作品橫跨不同年代，希望透過熟悉歌曲，讓不同世代市民都能找到共同回憶。

邱臣遠率先獻唱趙傳「我終於失去了你」。圖／讀者提供
邱臣遠率先獻唱趙傳「我終於失去了你」。圖／讀者提供

曾聖凱則接棒演唱趙傳「我是一隻小小鳥」。圖／讀者提供
曾聖凱則接棒演唱趙傳「我是一隻小小鳥」。圖／讀者提供

鄭朝方 邱臣遠 2026九合一選舉 新竹縣選舉 民眾黨 民進黨 曾聖凱

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