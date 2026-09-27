嘉義縣長各方出招 吳品叡聯手藍「學姐市長」、綠蔡易餘打總統牌

年底嘉義縣長選情升溫，台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠昨陪同無黨籍參選人吳品叡到水上鄉車隊掃街，兩名「學姐市長」出動，拉抬在野大聯盟聲勢；民進黨參選人蔡易餘則大打總統牌，今與朴子市長參選人王如經聯合競選總部成立，賴清德總統將南下站台。

盧秀燕昨贈送一盒「在野大檸檬」給吳品叡時說，她和黃是國民黨，吳是無黨籍，只要志同道合都是好朋友，在野大聯盟為人民發聲，反對一黨獨大，守護台灣民主政治。

盧表示，她和黃敏惠是「學姐市長」，吳品叡連任兩屆朴子市長，希望她更上層樓，當選縣長繼續服務；黃敏惠說，吳品叡年輕、有活力，任朴子市長期間推動財政健全、重視文化教育，具理想抱負。吳表示，不論藍、綠、白都是她的好朋友，目前嘉縣缺六十五歲以上老人健保費全額補助福利，翁章梁做不到的，讓她來做，另也規畫提高敬老卡額度。

蔡易餘與王如經今成立聯合競選總部，邀請賴總統、立委莊瑞雄等站台，立委陳冠廷、縣長翁章梁等人也會到場，號召上千人齊聚朴子市鎮安宮廣場。蔡易餘邀獅友、扶輪、義消、青農等各行各業組成後援會，也邀請賴總統擔任名譽主任委員，前總統蔡英文擔任榮譽主任委員，翁章梁為主任委員。