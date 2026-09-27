旗山同台零互動…柯志恩、賴瑞隆預告大造勢 柯：可能有驚喜

聯合報／ 記者郭韋綺吳淑玲王昭月／連線報導
高雄市長參選人柯志恩（左一），賴瑞隆（左二）昨於旗山同場坐隔壁零互動，左三為市長陳其邁。記者王昭月／攝影
高雄市長參選人柯志恩（左一），賴瑞隆（左二）昨於旗山同場坐隔壁零互動，左三為市長陳其邁。記者王昭月／攝影

選戰白熱化，國民黨高雄市長參選人柯志恩、民進黨參選人賴瑞隆昨同赴旗山參加活動，毗鄰而坐卻零互動，但均為香蕉產業發聲。賴陣營預告十月旗山大造勢，柯喊出岡山、旗山大造勢將「給大家驚喜」。台南市長參選人謝龍介連假跑攤博感情，民進黨對手陳亭妃明天北上參加台南之友挺沈伯洋後援會，以「妃常旋風」助陣「洋流」。

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柯志恩昨早先到旗山第一公有市場拜票，她表示，高雄藍白合是既定戰略，旗山、岡山是選戰重點深耕區域，不會刻意複製三山造勢，但韓國瑜可能現身帶給大家驚喜。柯稍後參加夏祭新鮮市活動，與對手賴瑞隆坐隔壁但零互動，賴指旗山是大家熟悉的「香蕉之城」，到今年七月外銷產值已近一億元，並盛讚旗山農會創新精神，推出金蕉西施愛情包等新產品。

柯表示，蕉農工作服上洗不掉的香蕉汁痕代表在地人的勤奮與驕傲，但農業不能單打獨鬥，若能將農業、文化、觀光深度結合，可將產業轉化為地方永續發展動力，吸引青年返鄉。

台南藍綠連假拉抬聲勢，謝龍介連趕多場中秋晚會，他說，一路上有鄉親熱情握他的手，有長者關心台南的未來，孩子開心分享手中的月餅。每聲「加油」都讓他深深感受，台南是大家共同珍惜的家。

陳亭妃則預告明天北上挺沈伯洋，邀台南鄉親及在台北的親朋好友一起「把台南的熱情捲進洋流」。她並將目標鎖定青年族群，下月二日晚間在台南東區舉辦「熬民主」，邀青年面對面聊台南未來。

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